Mot de passe de votre identifiant Apple oublié ? Ne paniquez pas, voici comment le réinitialiser

Si vous possédez un appareil Apple, vous savez à quel point un identifiant et un mot de passe Apple sont essentiels pour utiliser des services tels que iCloud et iMessage. Vous avez besoin d’un identifiant Apple et d’un mot de passe pour configurer un nouvel appareil comme un iPhone ou un Macbook.

Si vous avez oublié votre mot de passe (et n’utilisez pas de gestionnaire de mots de passe) ou si votre compte a été piraté, vous ne pourrez peut-être pas accéder à votre appareil ou à l’un des services d’Apple. Réinitialiser le mot de passe de votre identifiant Apple pourrait être l’astuce pour y accéder à nouveau.

Voici quelques moyens simples de modifier le mot de passe de votre identifiant Apple.

Réinitialisez votre mot de passe Apple ID avec votre iPhone, iPad ou Apple Watch

iPhone représentait environ la moitié des revenus d’Apple en 2021, selon le site Web de données sur les consommateurs Statistique, nous allons donc commencer par là. Les consignes pour réinitialiser le mot de passe de votre identifiant Apple sur votre iPhone fonctionnera également sur votre iPad et Montre Apple. Voici comment.

1. Aller à Réglages.

2. Appuyez sur votre Nom.

3. Robinet Mot de passe et sécurité.

4. Robinet Changer le mot de passe.

Suivez les instructions à l’écran et le tour est joué. Facile, non ?

Réinitialiser le mot de passe de votre identifiant Apple à partir d’un appareil Mac

Vous pouvez également réinitialiser le mot de passe de votre identifiant Apple à partir de votre MacBook ou iMac. Voici comment.

1. Cliquez sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche de votre écran et cliquez sur Préférences de système.

2. Cliquez sur identifiant Apple.

3. Cliquez sur Mot de passe et sécurité.

4. Cliquez sur Changer le mot de passe…

Suivez les invites à l’écran pour terminer la modification de votre mot de passe.

Réinitialiser le mot de passe de votre identifiant Apple sur un nouvel appareil

Lors de la configuration d’un nouvel appareil Apple, il vous sera demandé de vous connecter à votre identifiant Apple. Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, pas de soucis. Voici comment réinitialiser votre mot de passe pendant le processus de configuration.

1. Lors de la configuration de l’appareil, sélectionnez Identifiant Apple ou mot de passe oublié ? chaque fois que l’option est disponible.

2. Terminez le processus de configuration.

3. Une fois la configuration terminée, sélectionnez une application ou une autre option qui vous oblige à vous connecter à votre identifiant Apple. Sur iPhone, iPad ou Apple Watch, vous pouvez sélectionner Messages. Sur votre ordinateur Mac, suivez les instructions ci-dessus.

Réinitialiser le mot de passe de votre identifiant Apple sans appareil Apple

Si vous avez abandonné des appareils Apple après les avoir utilisés précédemment, mais que vous devez toujours vous connecter à votre identifiant Apple, vous avez quelques options. Vous pouvez soit emprunter l’appareil Apple d’un ami ou d’un membre de votre famille, soit utiliser l’un des appareils d’un Apple Store. Cependant, vous ne pouvez pas suivre les mêmes instructions que ci-dessus. Au lieu de cela, voici comment modifier le mot de passe de votre identifiant Apple à partir d’un appareil emprunté ou en magasin.

1. Ouvrez l’application d’assistance Apple. Vous pouvez également télécharger l’application d’assistance Apple à partir du Magasin d’applications.

2. Sélectionner Mots de passe et sécurité.

3. Sélectionner Réinitialiser le mot de passe de l’identifiant Apple.

4. Sélectionner Commencer.

5. Sélectionner Un identifiant Apple différent.

6. Entrez votre identifiant Apple et suivez les instructions à l’écran.

sept. Une fois votre mot de passe réinitialisé, assurez-vous de vous déconnecter. Vous ne voulez pas que quelqu’un d’autre ait accès à votre profil.

Réinitialisez votre mot de passe Apple ID à partir du Web

Si tout le reste échoue, Apple dispose d’un site Web que vous pouvez visiter pour réinitialiser le mot de passe de votre identifiant Apple. Cependant, Apple avertit que ce processus peut prendre plus de temps que les autres méthodes de cette liste. Mais si c’est votre seule option, visitez iforgot.apple.comsuivez les instructions et votre mot de passe sera réinitialisé.

Il est important de se rappeler qu’une fois que vous avez modifié votre mot de passe Apple ID sur un appareil, vous devrez vous reconnecter sur vos autres appareils avec votre nouveau mot de passe. Ainsi, au lieu d’oublier votre nouveau mot de passe dans trois jours et de répéter ce cycle à nouveau, épargnez-vous le mal de tête maintenant et reconnectez-vous à tout pendant que votre nouveau mot de passe est frais dans votre esprit.

