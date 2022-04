Mostahdaf revendique la gloire de Gordon Richards à Sandown | Nouvelles de la course

Bien qu’il n’y ait eu que trois coureurs pour le groupe trois bet365 Gordon Richards Stakes à Sandown, cela s’est avéré une course compétitive avec Mostahdaf en tête.

Le fils de Frankel, formé par John et Thady Gosden, est devenu de plus en plus fort la saison dernière, avec sa seule défaite dans les St James’s Palace Stakes.

Ayant bien géré cette étape jusqu’à un mile et quart lors de son retour saisonnier, il semble qu’il continuera à concourir à un niveau supérieur cette saison.

La monture de Jim Crowley, expulsée du favori 1-2, a toujours cherché à avoir la mesure de Juan Elcano et après l’avoir dépassé à deux stades, a facilement résisté à Foxes Tale pour marquer par deux longueurs et demie.

« Il a bien couru tout au long de la saison dernière », a déclaré Thady Gosden. « Les St James’s Palace Stakes ne se sont pas tout à fait déroulés comme prévu, mais nous l’avons poussé jusqu’à un mile et quart ici pour la première fois et il s’en est plutôt bien sorti.

« Il se détend très bien, mais le mile et quart lui va bien pour le moment. »

Un retour à Sandown pour les Brigadier Gerard Stakes ou les Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot seront désormais au programme de Mostahdaf.

Gosden a ajouté: « Il a gagné plus de neuf stades l’année dernière. C’est un mile et quart raide ici et le sol est un peu mort en ce moment, mais il est resté bien et c’était une course assez compétitive.

« Il y avait trois chevaux, mais ce sont trois chevaux solides et il a bien fait.

« Cela peut toujours être un peu piégeux avec trois coureurs, mais ils ont fait un clip assez solide tout au long du parcours et il s’est bien battu quand il le fallait.

« Nous espérons qu’il participera à cette course. Le prince de Galles ou un brigadier Gérard sera envisagé, j’imagine. »

Le Britannia Handicap est le plan pour Wanees, qui est revenu du rythme sous le même jockey pour décrocher la bet365 Esher Cup.

Le fils du Havre, formé par Charlie Hills, a remporté des novices de sept stades à Ascot et Salisbury en septembre dernier et a géré à la fois le passage à un mile et l’installation d’une cagoule sur son handicap et ses débuts saisonniers avec aplomb.

La monture de Crowley (100-30) s’est bien installée alors qu’il suivait le rythme, et tandis que le leader de longue date City Runner semblait avoir volé une marche à deux stades, l’ancien champion jockey avait couvert tous les mouvements et il s’est levé dans la dernière moitié- sillon pour marquer d’une demi-longueur.

Hills a déclaré: « Ils ont fait un bon et fort galop et Jamie (Spencer) a probablement donné à son cheval une bonne promenade devant. Nous voulions le retenir parce qu’il peut être un peu vif à la maison. C’est juste un grand cheval fort qui veut jeter son poids.

« Il est élevé un peu plus loin que cela aujourd’hui, nous voulions donc le monter de la bonne manière et en apprendre un peu plus sur son voyage.

« C’est une belle course à gagner et c’est un beau cheval avec un bel avenir, je pense. mile lui conviendrait. »

Live In The Dream (13-2) a remporté facilement le bet365 Handicap.

Sean Kirrane, le prétendant de moins de 5 livres, le hongre Prince Of Lir formé par Adam West, a tout fait dans le concours de cinq stades et n’a jamais semblé en danger alors qu’il remportait un succès de trois et trois quarts sur Auditor.

Bien qu’il ait gagné lors de ses débuts à Wolverhampton en août dernier, il avait disputé cinq courses sans gagner depuis lors, mais avait montré beaucoup de défaites à Thirsk plus tôt ce mois-ci.

« Il a fait les choses si facilement lors de sa première manche, il n’a pas appris autant que nous le voulions », a déclaré West. « Il a en quelque sorte dû apprendre sur le tas, mais j’ai toujours pensé qu’il était meilleur que son demi-frère (Live In The Moment).

« Plus le sol est rapide, mieux c’est pour lui. J’étais préoccupé par un raid de cinq stades, mais si je pensais que si nous venions ici et qu’il tombait à 50 mètres de la ligne, nous savions que nous aurions une meilleure chance à Epsom , Goodwood et York, où ses principaux objectifs sont cette année.

« Le Dash est le plan et si nous pouvons le faire venir avec Live In The Moment, ce sera fantastique. »