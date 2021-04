Le créateur de mode Mossimo Giannulli, mari de Lori Loughlin, a terminé ses environ deux semaines de détention à domicile après son emprisonnement pour son rôle dans le scandale des admissions à l’université de 2019.

Giannulli, 57 ans, a purgé sa peine vendredi, selon les archives du Bureau fédéral des prisons. USA TODAY a contacté ses représentants pour obtenir leurs commentaires.

Lui et la star de « Full House » Loughlin, 56 ans, ont plaidé coupable l’année dernière pour avoir payé un demi-million de dollars pour faire entrer leurs deux filles à l’Université de Californie du Sud. Loughlin a été libéré d’une prison de Dublin, en Californie, en décembre après avoir passé deux mois derrière les barreaux.

Les deux étaient parmi les parents les plus en vue accusés dans le programme, qui, selon les autorités, impliquaient de lourds pots-de-vin pour amener des adolescents non méritants dans des écoles avec des résultats de test truqués ou de fausses références sportives.

Giannulli, dont les vêtements Mossimo étaient depuis longtemps une marque Target jusqu’à récemment, était détenu dans une prison fédérale de Lompoc, près de Santa Barbara. Il a fait rapport en novembre et a été libéré et placé en détention à domicile au début du mois. Les dossiers ont montré qu’il avait été sous la supervision d’un établissement du Bureau of Prisons à Long Beach qui gère une maison de transition ainsi que des détenus qui sont confinés à domicile, et devait initialement terminer son confinement à domicile samedi.

Une mise en liberté à domicile dans le cas de Giannulli n’est pas inhabituelle, en partie en raison de la courte durée de sa peine.

Le ministère de la Justice a ordonné le recours accru à la détention à domicile et la libération accélérée des détenus éligibles par le Bureau des prisons – avec la priorité pour ceux qui se trouvent dans les prisons à sécurité faible ou moyenne – en commençant par les points chauds de virus. Mais les défenseurs ont soulevé des inquiétudes concernant les inégalités raciales et financières chez ceux qui se voient accorder la détention à domicile.

Contribution: Hannah Yasharoff, USA TODAY, et Associated Press