Mossad : l’Iran encourage le terrorisme en Europe à 60 jours des JO de Paris

L’Iran accroît son soutien au terrorisme en Europe par le biais de groupes criminels mandatés à l’approche des 60 jours précédant les Jeux olympiques de Paris, a révélé jeudi le Mossad.

Il mettait en avant en particulier les activités de deux groupes criminels – FOXTROT et RUMBA –, alléguant qu’ils étaient « directement responsables d’une activité violente et de la promotion du terrorisme en Suède et dans toute l’Europe » et qu’ils recevaient des fonds et des instructions directement de l’Iran.

L’agence de renseignement israélienne a accusé l’Iran d’être à l’origine de l’attaque à la grenade contre l’ambassade d’Israël en Belgique le week-end dernier et des coups de feu près de l’ambassade en Suède le 17 mai.

Une troisième tentative similaire à la tentative d’attaque en Belgique a eu lieu en janvier dernier contre l’ambassade d’Israël en Suède à l’aide de grenades, la grenade n’ayant pas explosé dans ce cas.

Dans le cas de la Suède, l’organisation criminelle FOXTROT a été révélée comme coupable agissant au nom de Téhéran.

Qui se cache derrière FOXTROT, soutenu par l’Iran ?

FOXTROT, connu pour ses meurtres et son trafic de drogue à grande échelle, est la plus grande organisation criminelle de Suède et opère dans d’autres pays européens, a déclaré le Mossad.

Il affirmait que le chef de FOXTROT, Rua Majid, un citoyen suédois d’origine kurde surnommé le « Renard kurde », avait été arrêté en Iran pour activités criminelles, puis recruté pour des activités terroristes et relâché pour mener des activités terroristes en Iran.

Le gang rival de FOXTROT, RUMBA, dirigé par Ismail Abdo, était à l’origine des coups de feu du 17 mai près de l’ambassade d’Israël en Suède, a indiqué le Mossad.

L’Iran a fréquemment recours à des organisations criminelles pour mener des attaques en son nom et tenter de dissimuler sa participation à ces attaques.

En outre, le Mossad a déclaré que l’Iran tentait de profiter de la vague mondiale d’antisémitisme liée à la guerre pour recruter toute une série de nouveaux types de mandataires pour mener ses attaques terroristes à l’échelle mondiale.

Alors que la République islamique s’efforce constamment d’obtenir l’acceptation et un certain niveau de normalisation avec l’UE et l’Occident, le Mossad a travaillé en collaboration avec les agences de renseignement européennes pour dénoncer ses mandataires et ses tentacules de terreur à travers le monde.

Les plans terroristes mondiaux de l’Iran remontent bien avant la guerre actuelle.

מאמץ מודprises של תשתיות טרור שפעלו בחסות איראן במטרה מכוונת להביא להרג חפים מפשע. כך נחשף כעת בשם גורמים במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. pic.twitter.com/bDEUezAvU2 — אינטלי טיימס – إنتل تايمز – Intelli Times (@IntelliTimes) 30 mai 2024

En septembre 2023, le directeur du Mossad, David Barnea, a déclaré que son agence et d’autres agences de renseignement en Israël et parmi ses alliés étrangers avaient déjoué cette année-là 27 complots terroristes iraniens contre les Israéliens partout dans le monde, sur presque tous les continents.

Barnea a montré des vidéos d’agents terroristes iraniens que le Mossad a capturés et interrogés en Tanzanie et à Chypre. Il a ajouté que quiconque enverra des terroristes contre les Israéliens et les Juifs « sera traduit en justice. Nous élèverons notre niveau contre vous ».

Il a énuméré les pays de la Tanzanie ; Georgie, Chypre, la Grèce et l’Allemagne ne sont que quelques exemples, citant Yousef Shahbazi Abbasalilo comme agent iranien participant à l’opération terroriste à Chypre et Hamidreza Abraheh comme agent iranien participant à l’opération terroriste en Tanzanie.

La Suède a répondu aux attaques en déclarant : « Le service de sécurité suédois (SÄPO) peut désormais conclure que les réseaux criminels en Suède sont une sorte de proxy utilisé par le régime iranien. C’est quelque chose que l’Iran a déjà fait en Europe, il est donc rien de nouveau. »

« Mais nous voyons maintenant des preuves concrètes en Suède, des liens entre les réseaux criminels et les individus en leur sein, qui ont des liens avec les services de renseignement iraniens », indique le communiqué suédois.