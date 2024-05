Mossad : des réseaux criminels soutenus par l’Iran sont à l’origine des attaques contre les ambassades israéliennes en Europe

L’Iran est à l’origine d’une série d’attaques terroristes perpétrées par des réseaux criminels contre les ambassades israéliennes en Europe depuis le 7 octobre, a déclaré jeudi l’agence de renseignement du Mossad dans un rare communiqué.

Le service de sécurité suédois Säpo a confirmé cette information lors d’une conférence de presse plus tard dans la journée, affirmant que l’Iran mène depuis plusieurs années des activités à l’intérieur du pays qui menacent la sécurité.

Il existe un risque important que l’Iran frappe à nouveau des cibles en Suède, selon Daniel Stenling, chef du contre-espionnage de la Säpo.

L’agence de renseignement israélienne a ouvert une enquête aux côtés de ses homologues européens après qu’un engin explosif, qui serait une grenade à main, ait été découvert dans l’enceinte de l’ambassade d’Israël à Stockholm en janvier et détruit par l’équipe nationale suédoise anti-bombes.

Après avoir interrogé les suspects et examiné les preuves médico-légales, les enquêteurs ont conclu que le réseau du crime organisé Foxtrot en Suède était à l’origine de l’attaque, à la demande de l’Iran, selon le Mossad.

Le leader des Foxtrots Rawa Majid – connu sous le nom de « le renard kurde » – travaille avec l’Iran depuis des mois, a affirmé Israël. Il a été recruté par des agents iraniens après avoir fui la Turquie vers l’Iran en septembre de l’année dernière, poursuivi par les forces de l’ordre internationales et les forces de sécurité irakiennes.

Dossier : L’ambassadeur d’Israël en Suède Ziv Nevo Kulman (à droite) s’adresse au Premier ministre suédois Ulf Kristersson devant l’ambassade d’Israël à Stockholm, en Suède, le 9 octobre 2023. (Jonathan NACKSTRAND / AFP)

Il a été arrêté par l’Iran et recruté pour planifier une série d’attaques en Europe contre des cibles juives et israéliennes, selon le Mossad.

Des dizaines de complots terroristes soutenus par l’Iran contre des cibles juives et israéliennes ont été découverts ces derniers mois, a déclaré l’agence israélienne, dont beaucoup utilisent des réseaux criminels locaux.

Le 17 mai, la police suédoise a entendu des coups de feu tard dans la nuit près de l’ambassade israélienne. Ils ont arrêté un garçon de 14 ans en lien avec la fusillade et ont fait savoir que l’ambassade israélienne était la cible.

Cette fusillade a été perpétrée par le groupe criminel Rumba, a déclaré le Mossad, dirigé par le rival de Majid Ismail Abdo et également dirigé par l’Iran.

Ismail Abdo, un criminel kurde-suédois à la tête du réseau criminel Rumba qu’Israël accuse d’être à l’origine des tentatives soutenues par l’Iran d’attaquer des cibles israéliennes et juives en Europe, mai 2024.

« L’Iran gère de nombreuses organisations criminelles en Suède et en Europe en général, tout en profitant de l’avantage relatif de chacune et parfois de la rivalité entre elles », indique le communiqué israélien.

Foxtrot et Rumba reçoivent des financements et des directives directement de l’Iran, a affirmé le Mossad, et sont étroitement surveillés par les services de renseignement européens.

L’agence de renseignement a également accusé l’Iran de tenter de profiter de la montée de l’antisémitisme en Europe tout en évitant toute responsabilité directe dans les attentats.

« L’Iran a déjà eu recours à la violence dans d’autres pays d’Europe dans le but de faire taire les voix critiques et les menaces perçues contre son propre régime », indique un communiqué publié par la Säpo. « Pour mener à bien ces activités menaçant la sécurité, le régime iranien a parfois eu recours à des réseaux criminels. »

« La police de sécurité peut confirmer que cela se produit également en Suède », indique le communiqué de la Säpo. « En Suède, la police de sécurité a traité ces dernières années plusieurs cas concrets dans lesquels des plans d’assassinat liés aux services de sécurité iraniens ont été déjoués, où, entre autres, des réseaux criminels ont été utilisés comme mandataires. »

« La Suède ne doit pas être une plate-forme pour les activités menaçant la sécurité de l’Iran ou d’autres États », a averti l’agence.

La police suédoise a renforcé les mesures de sécurité pour protéger les sites israéliens et juifs en Suède, a déclaré Hampus Nygårds, chef adjoint du département national des opérations de la police suédoise.

Un responsable du Mossad a déclaré que les précédents avertissements aux voyageurs vers l’Europe restaient inchangés.

Des officiers se tiennent près de l’ambassade israélienne à Stockholm, en Suède, le 31 janvier 2024. (Henrik Montgomery/TT News Agency via AP)

« Les contre-mesures se poursuivent partout où cela est nécessaire », a poursuivi le responsable.

Le Mossad a déclaré que des criminels soutenus par l’Iran étaient également à l’origine de l’attaque de la semaine dernière contre l’ambassade d’Israël en Belgique, au cours de laquelle deux grenades airsoft ont été lancées.

Le communiqué ne mentionne pas l’homme armé qui a incendié une synagogue à Rouen, dans le nord de la France, au début du mois et qui a ensuite été tué par la police. À deux mois des Jeux olympiques de Paris – et la guerre à Gaza devrait se poursuivre au-delà de l’été – les services de sécurité français sont en état d’alerte face à d’éventuelles attaques terroristes.

L’AFP a contribué à ce rapport.