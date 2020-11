«Mossad au travail»? Twitter explose avec des spéculations sur l’implication américaine et israélienne après le meurtre d’un scientifique iranien de haut niveau

Bien que l’on ne sache toujours pas qui est responsable du meurtre du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh-Mahavadi, les commentateurs des médias sociaux accusent déjà le Mossad d’Israël, certains théorisant même un lien avec Trump.

Fakhrizadeh-Mahavadi a été mortellement blessé après une embuscade présumée contre sa voiture à Téhéran qui a conduit à une fusillade entre des assaillants non identifiés et les gardes du corps du scientifique nucléaire, ont rapporté les médias locaux. Présumés être à la tête du programme nucléaire iranien, beaucoup ont commencé à théoriser que le gouvernement israélien aurait pu être derrière l’attaque, y compris le ministre iranien des Affaires étrangères.

«Les terroristes ont assassiné un éminent scientifique iranien aujourd’hui. Cette lâcheté – avec des indications sérieuses du rôle israélien – montre un bellicisme désespéré des auteurs », Javad Zarif a annoncé après l’attaque.

Des terroristes ont assassiné aujourd’hui un éminent scientifique iranien. Cette lâcheté – avec des indications sérieuses du rôle israélien – montre un bellicisme désespéré des auteurs L’Iran appelle la communauté internationale – et en particulier l’UE – à mettre fin à leur honteux double standard et à condamner cet acte de terreur d’État. – Javad Zarif (@JZarif) 27 novembre 2020

Les responsables de la discussion sur les médias sociaux ont poussé les choses plus loin, non seulement en blâmant l’agence de renseignement du Mossad pour la mort, mais en théorisant même que les États-Unis auraient pu être impliqués sur la base d’informations sur une réunion secrète rapportée entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le secrétaire d’État américain Mike. Pompeo et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane cette semaine.

Le Mossad a commencé à suivre les tendances sur Twitter peu de temps après la publication des informations faisant état du décès.

«Donc, Trump travaille avec le Mossad pour assassiner un scientifique iranien en sortant de la porte et il y a encore un petit groupe de cinglés ici qui insistent sur le fait qu’il est une sorte d’anti-impérialiste de droite», podcasteur Rob Rousseau tweeté.

D’autres se sont ralliés pour affirmer que les États-Unis étaient impliqués.

Cet assassinat intervient juste après que Pompeo eut une réunion secrète en Arabie saoudite avec MBS, Netanyahu, le chef du Mossad, le conseiller NatSec israélien et le secrétaire militaire israélien. Le WSJ a rapporté avoir discuté de la normalisation … et de l’Iran. https://t.co/qjgGALQXR4 – Sana Saeed (@SanaSaeed) 27 novembre 2020

L’assassinat du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh intervient une semaine après que Pompeo, Netanyahu, MBS et le chef du Mossad se sont secrètement rencontrés en Arabie saoudite. https://t.co/iBJ5YWB76q – Uzair Hasan Rizvi (@RizviUzair) 27 novembre 2020

Il y a quelques jours, Netanyahu et le chef du Mossad (renseignement israélien) se sont rendus en Arabie saoudite pour rencontrer Pompeo et MBS. Aujourd’hui, un scientifique nucléaire iranien de haut niveau a été assassiné. Ça doit être une coïncidence. 👀 – Ahmed Eldin | أحمد الدين (@ASE) 27 novembre 2020

Certains critiques affirment que l’attaque prouve qu’Israël est le “Plus grande menace” à la paix au Moyen-Orient – s’ils étaient impliqués.

#Mossad assassiné un scientifique nucléaire iranien sous prétexte d’arrêter un programme d’armes nucléaires qui n’existe pas. Je crois qu’Israël est la plus grande menace à la paix dans la ME – Angelo John Gage (@AngeloJohnGage) 27 novembre 2020

Mossad au travail. Apprenez quelque chose, RAW. https://t.co/wEID5eU7PQ – Sanjay Dixit ಸಂಜಯ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ संजय दीक्षित (@Sanjay_Dixit) 27 novembre 2020

Des utilisateurs plus conservateurs ont allégué l’implication du Mossad et même célébré un tel scénario.

«Merci Israël! Un autre terroriste enlevé. Obama a envoyé de l’argent aux terroristes, le Mossad leur envoie du plomb ». journaliste de droite Mike Cernovich tweeté.

Le Mossad à Munich sur les constructeurs de bombes nucléaires iraniennes est tellement amusant. – Stephen L. Miller (@redsteeze) 27 novembre 2020

Le Mossad ayant un mois helluva https://t.co/J26tdz70wA – Guy Benson (@guypbenson) 27 novembre 2020

Le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a quant à lui repoussé Israël «Par réflexe» blâmé pour la mort, ciblant spécifiquement les tweets de l’ancien directeur de la CIA John Brennan où il a dit qu’il le faisait “Ne sais pas” si un gouvernement étranger était impliqué, mais il a qualifié l’assassinat présumé de “acte criminel” et a exhorté l’Iran à attendre avant de répondre jusqu’à ce que les États-Unis “responsable” leadership à nouveau.

C’est bizarre de voir un ancien chef de la CIA toujours du côté des fanatiques iraniens qui scandent «Mort à l’Amérique». Et condamner par réflexe Israël. Joe Biden est-il d’accord? https://t.co/H38OB1ejCr – Ted Cruz (@tedcruz) 27 novembre 2020

Israël n’a pas commenté la mort de Fakhrizadeh-Mahavadi.

