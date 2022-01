Moses Storm et le cas du stand-up moderne prétentieux

Vous avez sûrement entendu les grognements, les soupirs et les plaintes directes à propos de comédiens sérieux qui font des remarques au lieu de punchlines, réclament des applaudissements, créent des spéciaux qui ressemblent plus à des spectacles de théâtre en solo ou, la coupe la plus méchante de toutes, TED Talks. Les yeux roulants sur la comédie devenant tragiquement sérieux ont commencé parmi les fans et les bandes dessinées inconditionnels, ont migré vers les podcasts et ont maintenant fait leur chemin vers les spéciaux eux-mêmes. Témoin « Corbeille Blanche» (maintenant en streaming sur HBO Max), un début prometteur quoique schématique de Moses Storm. Après avoir commencé par une phrase thématique (« Crazy battra toujours effrayant ») et une histoire sur le fait de grandir dans la pauvreté, il assure au public qu’il ne fait pas une « spéciale comédie moderne ». Au cas où vous ne seriez pas au courant de cette critique, qui a atteint son apogée dans le contrecoup de « Nanette » de Hannah Gadsby, il mentionne avec dédain TED Talks. « Je n’ai rien de valeur éducative à ajouter à votre soirée », dit-il. « Je n’ai légitimement aucun agenda. » Voici la partie amusante : rien de tout cela n’est vrai. Storm, dont les cheveux de Timothée Chalamet se heurtent élégamment à sa tenue blanche, a en fait fait une comédie spéciale par excellence moderne, frappant tous les tropes à la mode, du travail de caméra excentrique (il s’ouvre sur une vue plongeante tourbillonnante de la scène) aux éléments documentaires et théâtraux conception, y compris un ensemble ostensiblement encombré et abstrait. À moins que je ne rate le sarcasme, sa déclaration selon laquelle « l’idée de mobilité ascendante dans ce pays est un mensonge » ressemble à un ordre du jour.

Storm essaie aussi d’avoir son gâteau et de se moquer de ceux qui disent « Laissez-les manger du gâteau ». Mais on a l’impression que son anxiété à l’idée de paraître plus intelligent que drôle est un obstacle ici. Ce qui distingue ce spécial n’est pas la qualité de ses blagues, qui vont de passable à médiocre, mais la façon dont elles sont tissées dans une émission thématiquement et formellement cohérente qui a quelque chose à dire sur la pauvreté en Amérique aujourd’hui. Storm n’est pas le premier comique à faire des blagues sur le fait d’être fauché. En fait, il n’y a peut-être plus de sujet commun. Dans sa récente demi-heure Netflix, Dusty Slay a illustré son niveau de pauvreté lorsqu’il était enfant en décrivant la glace offerte par sa mère. « Ma mère versait du lait dans un bol », a expliqué Slay. « Ensuite, quand nous nous présentions, elle disait: » Vous êtes trop tard. « » Storm a également un peu parlé de la crème glacée que sa famille pouvait se permettre.

Image Dusty Slay a parlé de grandir dans la pauvreté dans son récent spécial. Crédit… Clifton Prescode/Netflix

Dans une spéciale bruyante qui sort le mois prochain sur Netflix, le stand-up Mme Pat a de superbes documents sur ce que sa famille a fait pour économiser de l’argent, notamment en mangeant des «sandwichs à l’eau» et en cuisinant dans la cheminée. Il y a tout un autre univers de bandes dessinées qui trouvent de l’humour à être actuellement pauvres. Kyle Ayers a un super peu sur la façon dont il conduit pour Uber pour soutenir son stand-up et a une fois ramené à la maison deux des cinq membres de son public. Pendant le trajet, l’un d’eux a demandé: « Comment ça va? » et il a riposté: « Je pense que nous savons tous les deux » comment ça se passe « . »