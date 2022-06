Moses Ingram : “Star Wars” dénonce les attaques racistes

La franchise “Star Wars” défend l’acteur Moses Ingram après avoir révélé qu’elle avait reçu des centaines de messages et de commentaires racistes sur les réseaux sociaux.

La franchise tweeté qu’il était “fier d’accueillir” Ingram, qui vient de faire ses débuts en tant que Reva dans la série Disney + “Obi-Wan Kenobi”.

“Si quelqu’un a l’intention de la faire se sentir importune de quelque manière que ce soit, nous n’avons qu’une chose à dire : nous résistons”, a tweeté le compte “Star Wars”. “Il y a plus de 20 millions d’espèces sensibles dans la galaxie Star Wars, ne choisis pas d’être raciste.”

Ingram a publié plusieurs exemples de messages et de commentaires racistes sur Instagram, notant qu’elle a reçu des centaines de messages, dont certains comprenaient le mot N.

“Personne ne peut rien faire à ce sujet. Personne ne peut rien faire pour arrêter cette haine”, a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur ses histoires Instagram.

“Ce qui me dérange, c’est … ce sentiment, je dois juste me taire et le prendre, je dois juste sourire et le supporter. Et je ne suis pas construite comme ça”, a-t-elle poursuivi. “Merci aux personnes qui se présentent pour moi dans les commentaires et dans les endroits où je ne vais pas me mettre. Et au reste d’entre vous, vous êtes tous bizarres.”

Les expériences d’Ingram après ses débuts dans “Star Wars” sont devenues une tendance – les acteurs John Boyega et Kelly Marie Tran ont également exprimé la haine raciste qu’ils ont reçue après leur apparition dans les films “Star Wars”.

Tran, la première femme de couleur à avoir joué un rôle majeur dans un film “Star Wars”, a écrit un éditorial dans le New York Times sur le harcèlement qu’elle a subi après avoir joué dans “The Last Jedi” en 2017. La haine est devenue si intense que Tran a quitté les réseaux sociaux et a passé du temps en thérapie.

Encore plus tôt, en 2014, l’apparition de Boyega dans la bande-annonce de “The Force Awakens” a déclenché tout un mouvement de médias sociaux de #BlackStormtrooper, après que beaucoup aient réagi à son casting avec suspicion et remarques racistes.