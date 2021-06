Mose Masoe portera un ballon de rugby signé par tous les capitaines de la LNR et de la Super League lors du derby de Hull, le 1er juillet | Nouvelles de la ligue de rugby

Un ballon de rugby signé par Mose Masoe, sera signé par les capitaines de tous les clubs de la LNR et de la Super League, avant de revenir entre ses mains avant le derby de Hull du 1er juillet.

Après avoir fait le tour de la Super League tout au long du mois de juin, le derby de Hull du 1er juillet sera la destination finale, alors que Masoe remettra le ballon à l’ancien club Hull KR avant leur affrontement derby avec le Hull FC.

Organisé par la Fondation Mose Masoe, le ballon est en Australie depuis quelques semaines et retourne maintenant en Angleterre, où il circulera entre les terrains de la Super League, recueillant toutes les signatures de capitaine de club nécessaires pour créer l’ultime pièce de rugby moderne. souvenirs de la ligue.

Les fans pourront faire un don pour soutenir le ballon dans son voyage et surtout montrer leur soutien à Masoe et à sa famille, dont la vie a changé à jamais lorsqu’il a subi une lésion médullaire incomplète C4/C5 en janvier dernier, ce qui lui a valu d’être diagnostiqué tétraplégique.

L’objectif déclaré de la fondation d’ici le 1er juillet est d’obtenir 24 353 dons – un pour chaque mile parcouru par le ballon pour le remettre entre ses mains.

Les gens peuvent faire un don de n’importe quel montant via la page Go Fund Me de la Fondation sur www.mosemasoefoundation.co.uk, ou faire un don entre 5 £ et 20 £ par SMS.

Le ballon a d’abord voyagé de Hull à Auckland et, après une période d’isolement, a été transmis à Melbourne, Canberra, Sydney, Newcastle, Gold Coast Brisbane et Townsville, recueillant des signatures avant d’être rapatrié au Royaume-Uni.

Il entamera la deuxième étape de son voyage pour recueillir les signatures de tous les capitaines de la Super League, en commençant à St Helens le 17 juin où il sera signé par les capitaines des Saints et des Warrington Wolves avant leur affrontement télévisé de la Super League, en direct au Sports aériens.

Il se dirigera ensuite vers Wigan le même soir et sera signé le lendemain matin avant d’être conduit à Leigh puis à Salford le 18 juin. Le ballon se dirigera vers Huddersfield le 19, atteignant Leeds et Wakefield le 20. Il atteindra Castleford le 21 et Hull le 22, avant d’être stocké en toute sécurité et remis à Masoe le 1er juillet lorsque les Robins affronteront le Hull FC.

Masoe a joué pour Hull KR entre 2017 et 2020

Le ballon sera finalement vendu aux enchères en tant que « pièce ultime des souvenirs de la ligue de rugby moderne ».

« Le temps de marcher et de parler »

La partie britannique du voyage s’intitule « Il est temps de marcher et de parler », soulignant à quel point s’ouvrir et parler de l’impact des blessures qui changent la vie peut être tout aussi important que d’apprendre à marcher à nouveau.

Les fans seront encouragés à rejoindre des parties de la scène britannique aux différentes étapes du voyage alors que le ballon est transporté du Lancashire à l’East Yorkshire.

Tony Smith, administrateur de la Fondation et entraîneur de Masoe à Hull KR lorsqu’il s’est blessé, dit qu’il espère que l’événement permettra de sensibiliser le public ainsi que des fonds vitaux.

« Ce sera un événement vraiment important car ce que nous cherchons à réaliser, au-delà de l’élément de collecte de fonds, est que les personnes qui subissent des blessures qui changent leur vie se sentent plus capables de s’ouvrir et de parler lorsqu’elles ont besoin de soutien », a-t-il déclaré.

« Dans le cas de Mose, ses premiers pas ont été largement célébrés et son sourire suggérait qu’il allait bien, et ce n’est qu’un an après son accident qu’il a parlé des jours sombres qu’il a subis mentalement et a admis le niveau de soutien dont il avait besoin. C’est ce qui a conduit à la création de la Fondation.

« Mose s’est avéré une source d’inspiration pour tout le monde, comme en témoigne la façon dont il a été soutenu plus tôt dans l’année et grâce au soutien que nous recevons maintenant. Espérons que cet événement encouragera plus de gens à parler et à obtenir le soutien dont ils ont besoin quand ils ont lu toutes nos raisons de faire cela.

« Nous espérons également collecter beaucoup d’argent pour la Fondation afin de soutenir les joueurs à l’avenir non seulement dans leur rétablissement physique après de graves blessures à la colonne vertébrale, mais aussi pour les aider à faire face à l’impact mental lorsqu’on leur dit qu’il est peu probable qu’ils soient jamais le à nouveau la même personne. »

Masoe s’attend à une soirée « émotionnelle »

À la suite de sa lésion médullaire incomplète C4/C5, Masoe, 32 ans, ne peut encore marcher que quelques pas sans aide et toute brève activité le laisse brisé. Il n’a toujours aucune sensation ou dextérité dans ses mains.

L’une des pires formes de paralysie, elle laisse les gens avec une perte partielle ou totale de l’usage des quatre membres et du torse, et tandis que certaines personnes ressentent une amélioration des symptômes, et d’autres peuvent reprendre le contrôle partiel ou complet des zones touchées avec le temps, il n’est actuellement aucun moyen de réparer les dommages causés.

Masoe, sa compagne Carissa Crews et leurs trois enfants

La partenaire de Masoe, Carrisa, a dû devenir sa gardienne à temps plein tout en s’occupant de leurs trois jeunes enfants, fournissant une assistance quotidienne pour des tâches telles que l’hygiène personnelle et aller aux toilettes, car sa vessie et ses intestins ne fonctionnent pas naturellement.

Masoe a déclaré: « Je suis vraiment submergé par la réflexion et les efforts qui ont été déployés des deux côtés du monde pour que cela se produise. Avoir à nouveau le soutien de tous les clubs de la LNR et de la Super League, de leurs joueurs et supporters est vraiment écrasant.

« Ce sera tellement émouvant de recevoir le ballon avant le match de derby entre Hull KR et Hull FC, sachant l’effort qui a été fait pour faire le tour du monde en recueillant des signatures.

« Ensuite, marcher sur le terrain, devant les fans, sera vraiment incroyable. J’ai reçu un soutien incroyable du monde entier, mais les habitants de la ville de Hull en particulier m’ont montré tellement de soutien et j’adore ce sera incroyable, et bien sûr très spécial avec les fans de retour dans les gradins. »

Masoe est devenu vainqueur de la Grande Finale de la Super League avec St Helens en 2014

Les dates de voyage au Royaume-Uni sont les suivantes ;

17 juin

14h30 – Départ pour St Helens

19h – Bal signé par les skippers de St Helens et Warrington Wolves

19h45 – Départ pour Wigan

22h15 – Arrivée à Wigan

Arrêt de nuit

18 juin

9h – Bal signé par le skipper des Wigan Warriors

10h – Départ de Wigan pour Leigh

Midi – Arrivée à Leigh pour la signature du bal

13h – Départ de Leigh pour Salford

16h30 – Arrivée à Salford pour la signature du bal

Arrêt de nuit

19 juin

7h – Départ de Salford vers Huddersfield

17h – Arrivée à Huddersfield pour la signature du bal

Arrêt de nuit

20 juin

8h – Départ de Huddersfield vers Leeds

14h – Arrivée à Leeds pour la signature du bal

15h – Départ de Leeds à Wakefield

18h – Arrivée à Wakefield pour la signature du bal

Arrêt de nuit

le 21 juin

9h – Départ de Wakefield vers Castleford

11h30 – Arrivée à Castleford pour la signature du bal

12h30 – Départ de Castleford vers Goole

18h – Arrivée à Goole

Arrêt de nuit

22 juin

7h – Départ de Goole pour Hull FC

17h – Arrivée au Hull FC

1er juillet