Moscow Flyer Novice Hurdle: Impaire Et Passe raccourcit pour le Festival de Cheltenham après une victoire intelligente à Punchestown | Nouvelles de la course

La réputation d’Impaire Et Passe ne cesse de croître après un succès incontesté dans le SkyBet Moscow Flyer Novice Hurdle à Punchestown.

Le joueur de cinq ans avait une victoire française exceptionnelle à son actif avant de rejoindre l’écurie de Willie Mullins pour les propriétaires Simon Munir et Isaac Souede, après quoi il a remporté un premier obstacle Naas par 18 longueurs en décembre.

Cette performance lui a laissé le tiers de favori dans un renouvellement sur petit terrain du Flyer de Moscou de deux milles, un prix qui a été justifié lorsque le hongre est rentré chez lui six longueurs et demie devant Paul Townend.

En conséquence, Impaire Et Passe a été coupé sur le marché pour les Supreme et les Ballymore Novices’ Hurdles au Cheltenham Festival, devenant une chance de 6/1 pour les deux courses avec Betfair et Paddy Power.

“Il était très bon, il a montré un bon tour de pied. Comme nous l’avons dit après Naas, il ne nous le montre pas à la maison”, a déclaré Townend à propos de la victoire en deuxième année. “J’étais très content de lui là-bas, il a sauté comme un mâle et le seul obstacle auquel il était lent était le dernier quand il était devant, mais il a bien repris à l’arrière. L’inquiétude revenait en voyage mais il a montré du rythme aujourd’hui.

“Je ne sais pas [how good he is] parce que nous ne pouvons pas le faire faire à la maison pour être honnête, mais il continue de le faire sur la piste. Je pense qu’il est très intelligent et il m’a donné une super sensation aujourd’hui.”

Townend a également ajouté que le Dublin Racing Festival pourrait venir un peu trop vite pour le cheval, en disant : “Je ne sais pas si Willie vient normalement ici et va au Dublin Racing Festival. Je dirais que c’est celui-là à la place. , mais où qu’il aille, ça ne me dérangerait pas d’être sur son dos.”