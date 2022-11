Moscou suggère combien de pays veulent rejoindre les BRICS — RT World News

Le bloc économique s’efforce d’harmoniser les critères et principes d’admission de nouveaux membres, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères.

Plus d’une douzaine de pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre le groupe BRICS, qui comprend certaines des principales économies émergentes du monde, alors que le bloc gagne en réputation mondiale, a déclaré mardi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

S’exprimant lors d’une réunion avec son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar, Lavrov a indiqué que l’adhésion au bloc BRICS était très demandée.

“L’intérêt pour cette association mondiale est très, très élevé et continue de croître”, il a dit. Il a confirmé que “plus d’une douzaine” des pays sont impatients d’y adhérer, notamment l’Algérie, l’Argentine et l’Iran.

Cependant, a poursuivi M. Lavrov, avant d’accepter de nouveaux membres, les BRICS ont l’intention de parvenir à un accord sur les critères et les principes d’une future expansion potentielle.

“Étant donné que les candidatures sont déjà officiellement soumises, nous nous attendons bien sûr à ce que l’harmonisation des critères et des principes d’expansion des BRICS ne prenne pas trop de temps”, a-t-il ajouté. il a dit.















BRICS est un forum socio-économique et politique international, qui comprend le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Elle représente plus de 40 % de la population mondiale et près d’un quart du PIB mondial.

Les commentaires du ministre russe des Affaires étrangères interviennent après que l’Algérie a demandé à devenir membre du groupe, à la suite des candidatures de l’Iran et de l’Argentine.

La candidature de l’Algérie est intervenue après que le président russe Vladimir Poutine a appelé au renforcement des liens avec les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, affirmant qu’ils jouaient un rôle “rôle de plus en plus important” dans la constitution du « système multipolaire des relations internationales ».

Le bloc devrait également envisager d’ajouter l’Arabie saoudite, la Turquie, l’Égypte et l’Afghanistan.