La relance de l’accord initial de 2015 est la seule voie “raisonnable”, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères

Tout « plan B » dans les pourparlers sur le programme nucléaire iranien violerait un “décision consensuelle” du Conseil de sécurité de l’ONU sur la question et ont “conséquences négatives inévitables” pour l’ensemble du Moyen-Orient, a averti jeudi le ministère russe des Affaires étrangères.

« Tout départ [from the original 2015 deal] ou des “plans B” sur lesquels certains aiment spéculer iraient à l’encontre des décisions consensuelles du [UN] Conseil de sécurité,” a déclaré Ivan Nechaev, porte-parole adjoint du ministère, faisant référence à une résolution du CSNU de 2015 soutenant l’accord de cette année-là sur le programme nucléaire iranien.

La relance de l’accord existant de 2015 par le biais des pourparlers en cours à Vienne est la seule “moyen raisonnable et efficace” avant, a déclaré Nechaev aux journalistes lors d’un briefing. Il s’est également félicité de la dernière série de pourparlers indirects entre les délégations américaine et iranienne à Vienne, qui a abouti à quelques “le progrès” sur des questions qui avaient auparavant constitué une pierre d’achoppement dans les négociations.

« Un résultat positif des pourparlers est… réalisable », Nechaev a déclaré, ajoutant que « il n’y a pas de différences irréconciliables entre les parties. De nouveaux progrès dépendraient uniquement de la “volonté politique” de chaque partie dit le diplomate.

Dans le même temps, Moscou a critiqué l’UE pour ce qu’elle a appelé les tactiques d’intimidation. “Le langage des ultimatums ne fonctionne pas dans un dossier aussi sensible et à fort enjeu”, Nechaev a particulièrement critiqué Peter Stano, le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Plus tôt cette semaine, Stano a déclaré aux journalistes que “tout ce qui pouvait être négocié a été intégré dans la version finale du texte” compilé après le dernier cycle de pourparlers entre Téhéran et Washington, qui a été négocié par l’UE. “C’est oui ou non” Stano a insisté, ajoutant que “il n’y a plus de place pour d’autres compromis.” Borrell lui-même a également appelé le document “le texte définitif” à ce moment-là.

Jeudi, le ministère russe des Affaires étrangères a répondu en disant que Stano n’avait pas le pouvoir de faire de telles déclarations au nom de toutes les parties impliquées dans les pourparlers. L’accord iranien, également connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), a été construit sur “équilibre des intérêts soigneusement mesuré” et pas “pression politique grossière”, il a ajouté.

Le travail de relance de l’accord ne prendra fin que “lorsque les intérêts de toutes les parties concernées sont correctement pris en compte”, Nechaev a déclaré aux journalistes jeudi.

La semaine dernière, Washington a déclaré avoir élaboré une proposition de retour mutuel à l’accord nucléaire avec l’Iran. Téhéran a répondu en disant que la relance de l’accord reposait principalement sur les États-Unis. “sera” et que Washington doit montrer qu’il est prêt à obtenir un résultat à long terme.

Les médias occidentaux ont également publié des articles appelant Washington et Bruxelles à élaborer un “plan B” qui pourrait être utilisé si les négociations de Vienne ne donnaient aucun résultat. Certaines des pièces ont ouvertement appelé les gouvernements occidentaux à abandonner les pourparlers en faveur de cette option, qui n’a apparemment pas encore été conçue. “Assez de l’accord nucléaire” ténu “avec l’Iran – il est temps pour le plan B”, lire un article d’opinion The Hill publié début juillet. “Biden devrait montrer à l’Iran à quoi ressemble le ‘plan B'” un autre article publié par le Washington Post à la mi-juin le suggérait.

L’accord signé en 2015 par l’Iran, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne – ainsi que la Russie, la Chine et l’UE – impliquait que Téhéran accepte certaines restrictions sur son industrie nucléaire en échange de la levée des sanctions économiques et d’autres incitations.

L’accord est dans les limbes depuis 2018, date à laquelle il a été torpillé par les États-Unis sous le président de l’époque, Donald Trump, qui s’en est unilatéralement retiré. En réponse, l’Iran a commencé à réduire progressivement ses engagements dans le cadre de l’accord, tels que le niveau d’uranium enrichi qu’il produit.

Le 1er août, Téhéran a annoncé avoir “la capacité technique de construire une bombe atomique”, ajoutant toutefois qu’un tel programme “n’est pas à l’ordre du jour”