Lorsque l’application de messagerie a eu des problèmes juridiques en Russie, Pavel Durov est resté en liberté, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, demande si les groupes internationaux de défense des droits de l’homme feront pression sur la France en réponse à l’arrestation du fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, compte tenu des vives critiques qu’ils ont adressées à la Russie il y a plusieurs années, lorsqu’elle a tenté de réglementer les opérations de l’application de messagerie.

Selon les médias français, l’entrepreneur d’origine russe a été arrêté samedi à l’aéroport de Paris-Le Bourget et devrait comparaître devant un tribunal dimanche soir. Les autorités françaises auraient émis un mandat d’arrêt contre Durov, arguant que le manque de modération permet à Telegram d’être largement utilisé par les criminels.

Zakharova, qui s’est adressée dimanche à Telegram, a rappelé comment en 2018, un groupe de 28 ONG, dont Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House et Reporters sans frontières, ont condamné une décision de justice russe de bloquer Telegram dans le pays.

Ces ONG ont exigé que Moscou « Arrêtez de créer des obstacles aux opérations de Telegram » à l’époque et garantir les droits des utilisateurs à publier et à consommer anonymement des informations en ligne, a-t-elle écrit.















Ils ont appelé l’ONU, le Conseil de l’Europe, l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), l’UE, les États-Unis et d’autres gouvernements à résister aux actions de la Russie et à protéger les droits fondamentaux à la liberté d’expression et à la vie privée, a rappelé la porte-parole.

Zakharova a rappelé aux ONG que Moscou avait des problèmes juridiques avec Telegram concernant les paramètres techniques de son système de cryptage, comme de nombreux autres pays. « Pendant ce temps, Durov est resté libre tout ce temps, continuant à développer Telegram », elle a souligné.

« Que pensez-vous, vont-ils [the NGOs] « Cette fois, faisons appel à Paris et exigeons la libération de Durov, ou bien avalerons-nous notre langue ? » a demandé la porte-parole à son public.

Facebook, Instagram et X (anciennement Twitter) ont été bloqués par décision de justice en Russie après l’escalade du conflit entre Moscou et Kiev en février 2022, mais Telegram reste opérationnel dans le pays.

Le vice-président du parlement russe, Vladislav Davankov, avait auparavant appelé la France à libérer Durov. L’arrestation de l’entrepreneur technologique « pourrait être motivé par des raisons politiques et utilisé pour accéder aux informations personnelles des utilisateurs de Telegram », ce que Moscou ne peut pas permettre, a-t-il écrit dans un message sur Telegram.