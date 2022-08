Moscou révèle le “point de non-retour” des relations russo-américaines

Faire de la Russie un État parrain du terrorisme par les États-Unis pourrait entraîner une rupture des liens, selon un responsable du ministère des Affaires étrangères

Si les États-Unis désignent la Russie comme État parrain du terrorisme, ce serait “un point de non-retour” dans les relations entre les deux pays, et Washington en est conscient, a déclaré un responsable du ministère russe des Affaires étrangères.

Dans une interview à TASS publiée samedi, le chef du département nord-américain du ministère, Aleksandr Darichev, a été interrogé sur la possibilité de dégrader les relations avec les États-Unis sur son soutien à l’Ukraine dans le conflit avec la Russie et les sanctions sans précédent imposées à Moscou.

“Je ne voudrais pas philosopher sur ce qui est possible et ce qui ne l’est pas dans la situation turbulente actuelle où l’Occident dirigé par les États-Unis a piétiné le droit international et les tabous absolus dans la pratique diplomatique”, a-t-il ajouté. il a dit.

Le diplomate a commenté l’idée de qualifier la Russie d’État sponsor du terrorisme, qui a été promue récemment par les législateurs américains.

« Sa mise en œuvre signifierait que Washington a franchi le point de non-retour avec les dommages collatéraux les plus graves pour les relations bilatérales, allant jusqu’à la dégradation de leur niveau et même la rupture de tous les liens », Darichev a déclaré, ajoutant que “la partie américaine a été prévenue” à ce sujet.

Fin juillet, le Sénat américain a approuvé à l’unanimité une résolution non contraignante appelant le secrétaire d’État américain Antony Blinken à désigner la Russie comme État parrain du terrorisme.

À la Chambre des représentants, une démarche similaire est soutenue par la présidente Nancy Pelosi. Selon un rapport de Politico, Pelosi a même averti Blinken que s’il n’allait pas de l’avant avec la mesure, le Congrès le ferait lui-même en adoptant une législation.

Les législateurs affirment que mettre la Russie sur la même liste que Cuba, la Corée du Nord, l’Iran et la Syrie permettrait aux États-Unis d’augmenter encore la pression sur Moscou en étendant les sanctions au-delà de secteurs spécifiques de son économie.

Le Département d’État a jusqu’à présent hésité à répondre à la demande, arguant que les sanctions radicales qui ont déjà été imposées à la Russie à propos du conflit en Ukraine sont suffisantes.