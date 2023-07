Moscou réprime les généraux de l’armée insoumis : Rapports

Moscou a commencé à limoger les commandants des unités militaires impliquées dans les combats en Ukraine dans le cadre d’une répression croissante contre l’insubordination de haut niveau contre les hauts responsables du ministère de la Défense.

Les licenciements impliquent des commandants de certaines des unités les plus efficaces au combat de l’armée russe, comme le récent limogeage du général Ivan Popov de la 58e armée interarmes.

Le général Popov a tenté de contourner le général Valery Gerasimov, chef de l’état-major russe, et de porter ses plaintes concernant les lignes de front dans l’ouest de Zaporijia directement au président Vladimir Poutine, selon le groupe de réflexion de l’Institut pour l’étude de la guerre.

Le major-général Vladimir Seliverstov, commandant de la 106th Guards Airborne Division, aurait également été limogé dans le cadre de la purge des principaux commandants, a rapporté l’ISW.

« Ces formations et unités mènent des opérations défensives et offensives dans des secteurs clés du front en Ukraine », a déclaré dimanche l’ISW. « La 58e CAA a mené une défense relativement réussie contre les contre-offensives ukrainiennes dans l’ouest de l’oblast de Zaporijia. »

Après son tir, le général Popov a déclaré que sa principale plainte concernait le manque de protection de l’artillerie pour ses troupes. Détecter et frapper l’artillerie d’un adversaire est la clé de la capacité de survie sur un champ de bataille.

« Un élément clé de cette approche est le radar de contre-batterie, qui permet aux commandants de localiser rapidement les lignes de tir ennemies », ont déclaré lundi des responsables militaires britanniques.

Le général Popov s’est plaint que ses troupes ne disposaient pas d’un nombre suffisant de radars de contre-batterie pour compenser le nombre croissant d’unités d’artillerie fournies par les États-Unis et l’OTAN que l’Ukraine mettait sur le champ de bataille.

« La Russie souffre d’une pénurie croissante de radars de contre-batterie, en particulier son ZOOPARK-1M moderne. Seule une poignée de la flotte de ZOOPARK initialement déployée est susceptible de rester opérationnelle en Ukraine », ont tweeté les responsables du renseignement britannique dans leur dernière évaluation du champ de bataille.

M. Poutine a établi le précédent pour avoir ignoré la chaîne de commandement militaire en contournant régulièrement le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le général Gerasimov, ont déclaré des analystes de l’ISW.

« Poutine avait cultivé un environnement dans lequel le personnel militaire, les responsables et même les correspondants de guerre russes contournaient Choïgou et Gerasimov pour présenter à Poutine leur compréhension de l’état actuel de la guerre et des recommandations sur ce qu’il fallait faire », a déclaré l’ISW.

Le « mépris chronique » du Kremlin pour la chaîne de commandement entrave probablement M. Shoigu et le général. Gerasimov dans leurs tentatives de réprimer l’insubordination et d’établir un contrôle total sur l’armée russe en Ukraine, a déclaré l’ISW.