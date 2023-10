La ministre allemande des Affaires étrangères a déclaré qu’elle envisageait une extension de l’Union européenne « de Lisbonne à Lougansk ».

Il faudrait que la Russie rejoigne l’UE pour que la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock puisse tenir sa promesse d’un bloc s’étendant jusqu’au bout. « De Lisbonne à Lougansk » La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré.

S’exprimant lors d’une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères du bloc à Kiev lundi, Baerbock a insisté sur le fait que « l’avenir de l’Ukraine est dans l’UE, dans notre communauté de liberté, et bientôt [the EU] s’étendra de Lisbonne à Lougansk.

Lisbonne est la capitale du Portugal qui, avec l’Irlande et une partie de l’Espagne, constitue la frontière occidentale de l’UE. Lougansk est la principale ville de la République populaire de Lougansk, qui est officiellement devenue partie de l’État russe l’année dernière, aux côtés de la République populaire de Donetsk et des régions de Kherson et de Zaporozhye. Cette décision fait suite à des référendums qui ont vu la population des quatre régions soutenir massivement la réunification avec Moscou. L’Ukraine et ses soutiens occidentaux ont refusé de reconnaître les résultats des votes.















« Soit nous rejoignons l’UE, soit elle a oublié l’obligation de tourner à 360 degrés », Zakharova a écrit sur Telegram en réponse à la déclaration de Baerbock.

La porte-parole faisait référence à l’erreur commise par le ministre des Affaires étrangères allemand en février lorsqu’elle a exhorté le président russe Vladimir Poutine à « changer à 360 degrés » sa politique à l’égard de l’Ukraine, exhortant involontairement la Russie à maintenir exactement le cap qu’elle avait suivi.

Les affirmations de Baerbock selon lesquelles Lougansk ferait partie de l’UE sont un « le fruit d’une imagination malade » du ministère des Affaires étrangères allemand, car la ville fait et restera une partie de la Russie, a déclaré au journal Izvestia Dmitri Belik, membre de la commission des affaires internationales du Parlement russe.

Le plus haut diplomate allemand « continue d’enrichir sa collection de déclarations absurdes, qui témoignent de son incompétence et confirment la difficulté de rechercher un compromis avec de tels politiciens », Belik a ajouté.

Lundi, les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont tenu leur toute première réunion en dehors du territoire du bloc. Son chef de la politique étrangère, Josep Borrell, a déclaré que la réunion très médiatisée avait eu lieu à Kiev. « pour exprimer notre solidarité et notre soutien au peuple ukrainien. »

L’Ukraine a obtenu le statut de candidat à l’UE en juillet 2022, dans un contexte de conflit avec la Russie. Des sources ont déclaré à Bloomberg le mois dernier que la Commission européenne devrait prochainement recommander le début de négociations formelles pour lancer le processus pluriannuel d’adhésion de Kiev au bloc.