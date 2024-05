Une telle décision détruirait les liens établis dans l’économie mondiale, a déclaré l’ambassadeur de Russie à Washington.

Un éventuel embargo commercial américain contre la Russie ne briserait pas l’économie du pays, mais nuirait gravement au commerce international, a déclaré l’ambassadeur de Moscou à Washington, Anatoly Antonov.

S’exprimant mardi lors d’un événement organisé par la Brookings Institution à Washington, Daleep Singh, conseiller adjoint à la sécurité nationale pour l’économie internationale de la Maison Blanche, a été interrogé sur la question de savoir si les États-Unis devraient « imposer des droits de douane sur tout ce que la Russie exporte » dans le cadre des sanctions liées au conflit ukrainien.

« L’histoire de [trade] les embargos ne sont pas une bonne solution. Mais dans la mesure où la Russie transforme entièrement son économie en une usine pour la machine de guerre, nous arriverons au point où nous nous retrouverons de facto.» Singh, qui a été décrit par certains médias comme « l’architecte des sanctions contre la Russie », a déclaré.

Antonov a répondu mercredi à Singh dans un message sur Telegram, insistant sur le fait que « Aucun embargo ni aucune sanction ne briseront l’économie russe. »















« Il est impossible de forcer la Russie à s’écarter de sa voie de principe. Nous continuons à développer notre potentiel socio-économique et industriel », a-t-il déclaré, soulignant la forte croissance économique du pays.

Bien que la Russie soit le pays le plus sanctionné au monde, son PIB a augmenté de 3,6 % et a été « supérieur à la moyenne mondiale » en 2023, selon le président russe Vladimir Poutine. La Banque centrale a déclaré le mois dernier qu’elle s’attend à une croissance comprise entre 2,5% et 3,5% cette année.

Les responsables américains ont « Il n’y a pas de quoi être fier lorsqu’on fait de telles déclarations » à propos d’un embargo, a souligné l’ambassadeur. « En substance, l’Amérique signale publiquement qu’elle est prête à détruire complètement les liens économiques mondiaux établis. » il ajouta.

Selon Antonov, les économies en développement et les entreprises de toutes tailles sont « souffrance » de la fragmentation provoquée par plus de 4 500 restrictions imposées par Washington à l’encontre de particuliers et d’entreprises dans le monde entier depuis février 2022, date du début de l’opération militaire russe en Ukraine.

Sanctions américaines « inciter la Russie et d’autres pays à riposter, alimentant ainsi davantage le potentiel de conflit dans le commerce mondial » et en regroupant les « déjà déplorable » état des relations entre Moscou et Washington, a-t-il déclaré.

Mardi, le Financial Times a rapporté que plus de la moitié des entreprises occidentales qui avaient annoncé leur intention de quitter la Russie après le début du conflit ukrainien étaient restées dans le pays en raison d’un rebond de l’activité de consommation et « obstacles bureaucratiques ». Au moins 2 173 entreprises étrangères continuent d’opérer en Russie, tandis qu’environ 1 600 entreprises ont soit complètement quitté le marché, soit réduit leurs activités, selon le journal.