Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné que l’arrestation coïncidait avec la Journée internationale pour l’accès universel à l’information.

Berlin a apparemment choisi de célébrer la Journée internationale de l’accès universel à l’information par des arrestations, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, après qu’un couple en Allemagne ait été arrêté, soupçonné de diffuser RT et d’autres chaînes de télévision russes via Internet.

Presque tous les médias russes ont été interdits dans l’UE en mars 2022 après l’éclatement du conflit entre Moscou et Kiev.

Le couple a été arrêté la semaine dernière à la veille de la Journée internationale pour l’accès universel à l’information, marqué Le 28 septembre de chaque année. S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’ONU samedi, Lavrov a suggéré que l’arrestation était une manière discutable de célébrer cet événement.

«Je voudrais parler de la façon dont cette journée est célébrée en Allemagne. Il a été rapporté qu’un couple marié a été arrêté en Allemagne, ils sont soupçonnés d’avoir organisé la diffusion de plusieurs chaînes de télévision russes sur Internet. » a déclaré le plus haut diplomate russe.

Selon les autorités allemandes, le couple aurait proposé « plusieurs chaînes de télévision russes ont été autorisées à proposer à leurs clients via un service de télévision sur IP depuis au moins le début de 2022 ». La police de Karlsruhe a perquisitionné l’appartement du couple et saisi « un équipement technique étendu, des preuves écrites et 40 000 euros (44 686 dollars) en espèces. »

Un tribunal de district a également prononcé une ordonnance de saisie des biens contre le couple pour environ 120 000 € (134 000 $) en « revenus illégaux » de l’activité alléguée. Les deux hommes risquent désormais au moins un an de prison s’ils sont reconnus coupables de violation de la loi sur le commerce extérieur. L’enquête est toujours en cours et des accusations supplémentaires pourraient éventuellement être retenues contre eux.