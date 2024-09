Les deux pays n’ont aucun différend territorial, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères à Taipei

Au lieu de suggérer que la Chine « reprendre » Après avoir quitté la Russie, Taïwan devrait se concentrer sur l’offre de Pékin d’une réunification pacifique, a déclaré mardi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

Dimanche, le chef de l’administration de l’île autonome, Lai Ching-te, a affirmé que le désir de Pékin de se réunir avec Taiwan n’avait rien à voir avec la restauration de l’intégrité territoriale de la Chine.

« Si c’est dans l’intérêt de l’intégrité territoriale, pourquoi ne reprend-il pas les terres occupées par la Russie et cédées dans le traité d’Aigun ? » Lai a demandé. « Vous pouvez demander à la Russie, mais vous ne le faites pas », a-t-il déclaré, s’adressant aux autorités chinoises.

Le traité d’Aigun, signé entre l’Empire russe et la Chine en 1858, a établi une grande partie de la frontière moderne entre les deux pays.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter la déclaration de Lai, Zakharova a déclaré que « Les opinions de certains politiciens marginaux, obsédés par le revanchisme, pourraient intéresser certains, mais pas nous. »

Lai, qui est « incité par les Américains » pour faire de telles déclarations, il faut comprendre qu'elles « n'apportera rien de bon ni à lui ni au peuple de Taiwan », elle a souligné.















Zakharova a rappelé à Taipei que la Russie et la Chine ont renoncé à toutes revendications territoriales l’une envers l’autre, comme le stipulent les traités bilatéraux sur la coopération et les frontières nationales de 2001 et 2004, ainsi que dans d’autres documents bilatéraux.

« La Russie a toujours adhéré au principe d’une seule Chine et considère la RPC comme une puissance souveraine. [People’s Republic of China] gouvernement comme seul gouvernement légitime de la Chine », Elle a déclaré. La porte-parole a conseillé à l’administration taïwanaise d’accorder plus d’attention à la situation économique de l’île et « Adopter une approche constructive à l’égard des propositions des dirigeants de la RPC en vue d’une réunification pacifique avec la Chine continentale. »

« Nous sommes convaincus que nos amis à Pékin ont la même position », elle a ajouté.

La RPC et la République de Chine (ROC) ont été créées après la révolution de 1911 qui a conduit au renversement du régime impérial dans le pays. La ROC occupait à l’origine des territoires sur le continent, mais ses dirigeants ont été contraints de fuir vers Taïwan après une guerre civile avec les communistes en 1949. Taïwan est autonome depuis lors, mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance vis-à-vis de la Chine. Pékin, qui adhère à la politique d’une seule Chine, le considère comme un territoire séparatiste.