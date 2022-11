Moscou porte plainte au Vatican

Les commentaires du Pape sur les minorités ethniques de Russie étaient une “insinuation”, dit l’envoyé

L’ambassadeur de Russie au Vatican a porté plainte contre une interview accordée par le pape François, dans laquelle il accuse les troupes d’origine tchétchène et bouriate de “cruauté” lors de l’offensive militaire de Moscou en Ukraine.

Alexander Avdeyev a déclaré qu’il s’était rendu lundi soir au service diplomatique du Vatican pour remettre la note.

“J’ai exprimé mon indignation face à de telles insinuations”, a déclaré l’ambassadeur, se référant aux commentaires du pape. “Rien ne peut ébranler la solidarité et l’unité du peuple multinational russe”, a-t-il déclaré mardi à l’agence de presse RIA Novosti,

Dans son interview de lundi avec le magazine jésuite America, le pape François a affirmé que “le plus cruel [among those fighting in Ukraine] sont peut-être ceux qui sont de Russie mais qui ne sont pas de tradition russe, comme les Tchétchènes, les Bouriatis [sic] etc.”

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a répondu que les paroles du pontife étaient « Plus de russophobie. C’est une perversion à un niveau que je ne peux même pas nommer.

Alexey Tsidenov, le chef de la Bouriatie – une république bouddhiste russe dans le sud-est de la Sibérie – a déclaré que les commentaires du pape François étaient “Pour le moins étrange.” Le président du parlement tchétchène, Magomed Daudov, a conseillé au pape d’écouter le peuple du Donbass, pour qui les Tchétchènes, les Bouriates et les représentants d’autres nations de Russie sont devenus “sauveurs”.

Une source au Vatican a déclaré mardi à l’agence de presse russe Tass que le pape “Je ne voulais en aucun cas offenser les nations russes.” Le saint-siège « apprécie grandement ses bonnes relations avec la Russie et espère poursuivre le cap vers leur développement », il a souligné.

Le Vatican va maintenant vérifier l’exactitude de la traduction des paroles du pontife, selon la source. Le pape François, qui vient d’Argentine, a donné l’interview en espagnol et elle a ensuite été traduite en anglais.