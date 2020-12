Moscou ouvrira ses centres de vaccination contre le COVID-19 samedi, marquant le début du programme de vaccination de masse de la Russie, a déclaré le maire de la ville.

Selon le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, les enseignants, les médecins et les travailleurs sociaux ont déjà commencé à recevoir le vaccin contre le Spoutnik V et auront la priorité au fur et à mesure du lancement du vaccin.

Les résidents de la capitale pourront s’inscrire au jab en ligne à partir de vendredi.

Le président Vladimir Poutine a ordonné mercredi un programme de vaccination de masse à grande échelle dans le but de faire vacciner autant de Russes que possible. Les habitants du pays pourront recevoir le vaccin gratuitement sur une base volontaire.

Mais il y a encore des questions sur la capacité de la Russie à produire en masse le vaccin et il est probable que seuls les travailleurs essentiels pourront le recevoir pour le moment.

Le ministre de la Santé, Mikhail Murashko, a ajouté que plus de 100 000 personnes avaient déjà reçu le vaccin. Quelque 25 000 autres ont reçu le vaccin au cours de son essai clinique.

La semaine dernière, la Russie a affirmé que le Spoutnik V avait une efficacité de plus de 95% selon les données préliminaires, ce qui le rend comparable aux vaccins développés par Pfizer et Moderna.

Le vaccin à deux doses Spoutnik V a été développé par l’Institut Gamaleya basé à Moscou. Une étude portant sur 40 000 volontaires a été annoncée deux semaines après que le vaccin a été approuvé par le gouvernement. Mais l’essai visant à déterminer sa sécurité et son efficacité est toujours en cours.

De nombreux pays ont exprimé leur intérêt à étudier ou à acheter le vaccin, bien que peu de pays occidentaux se soient inscrits. La Hongrie est le seul pays de l’UE à avoir indiqué sa volonté d’en acheter des doses.

La Russie a résisté à un verrouillage complet mais a tout de même signalé 28 145 nouvelles infections jeudi, le nombre quotidien de cas le plus élevé depuis le début de la pandémie. La zone la plus touchée est Moscou, qui a enregistré 7 750 nouveaux cas.