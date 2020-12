MOSCOU (AP) – Des milliers de médecins, d’enseignants et d’autres membres de groupes à haut risque se sont inscrits pour les vaccinations COVID-19 à Moscou à partir de samedi, précurseur d’un vaste effort de vaccination à l’échelle de la Russie.

Les vaccinations interviennent trois jours après que le président Vladimir Poutine a ordonné le lancement d’une campagne de vaccination COVID-19 à «grande échelle», même si un vaccin de conception russe n’a pas encore terminé les études avancées nécessaires pour garantir son efficacité et sa sécurité conformément aux principes scientifiques établis. protocoles.

Le dirigeant russe a déclaré mercredi que plus de 2 millions de doses du spoutnik V jab seront disponibles dans les prochains jours, permettant aux autorités d’offrir des jabs aux travailleurs médicaux et aux enseignants à travers le pays à partir de la fin de la semaine prochaine.

Moscou, qui représente actuellement environ un quart des nouvelles infections quotidiennes du pays, a pris une longueur d’avance en ouvrant 70 centres de vaccination samedi. Les médecins, les enseignants et les employés municipaux ont été invités à réserver une heure pour recevoir un coup, et le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré qu’environ 5 000 personnes s’étaient inscrites quelques heures après que le système a commencé à fonctionner vendredi.

La Russie s’est vantée que le Spoutnik V était le «premier vaccin COVID-19 enregistré» au monde après que le gouvernement lui ait donné son approbation réglementaire début août. Cette décision a suscité les critiques d’experts internationaux, qui ont souligné que le vaccin n’avait été testé que sur plusieurs dizaines de personnes à l’époque.

Poutine a ignoré ses doutes à ce sujet, affirmant en août qu’une de ses filles figurait parmi les premiers vaccinés.

Au cours des derniers mois, Spoutnik V a été proposé aux travailleurs médicaux et aux enseignants alors même qu’il était encore au milieu d’essais avancés. Plusieurs hauts responsables ont déclaré avoir également reçu les coups et, plus tôt cette semaine, l’armée russe a commencé à vacciner les équipages des navires de la marine qui devaient partir en mission.

Le ministre de la Santé Mikhail Murashko a déclaré mercredi que plus de 100 000 personnes en Russie avaient déjà reçu les vaccins.

Le vaccin gratuit est offert aux personnes âgées de 18 à 60 ans qui ne souffrent pas de maladies chroniques et qui ne sont pas enceintes ou qui allaitent.

Le Spoutnik V à deux plans a été développé par l’Institut Gamaleya basé à Moscou. Une étude avancée menée auprès de 40 000 volontaires a été annoncée deux semaines après que le vaccin a reçu l’approbation du gouvernement et est toujours en cours.

Le mois dernier, les développeurs du vaccin ont déclaré qu’une analyse intermédiaire des données d’essai avait montré qu’il était efficace à 91,4%. La conclusion était basée sur 39 infections parmi 18 794 participants à l’étude qui ont reçu les deux doses du vaccin ou d’un placebo, ce qui est un nombre beaucoup plus faible d’infections que ce que les fabricants occidentaux ont regardé lors de l’évaluation de l’efficacité de leurs vaccins. Deux autres vaccins conçus par la Russie sont également en cours de tests.

Mercredi, la Grande-Bretagne est devenue le premier pays occidental à autoriser l’utilisation d’un vaccin contre le coronavirus développé par le fabricant de médicaments américain Pfizer et l’allemand BioNTech.

La Russie a été balayée par une résurgence de l’épidémie cet automne, avec un nombre de nouvelles infections dépassant les niveaux enregistrés au début de la pandémie, mais les autorités se sont jusqu’à présent abstenues d’un verrouillage strict imposé au printemps.

Samedi, la Russie a signalé un nouveau record d’infections quotidiennes à 28 782, dont 7 993 à Moscou. Le groupe de travail gouvernemental a enregistré un total de 42 684 décès liés au virus depuis le début de l’épidémie.

Le total de plus de 2,4 millions de cas confirmés en Russie est actuellement le quatrième plus grand nombre de cas au monde derrière les États-Unis, l’Inde et le Brésil.

