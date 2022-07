Moscou met en garde Washington contre la “pantomime” de Griner

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les dramatiques américaines faisaient plus de mal que de bien

Les responsables américains n’aident pas le sort de la star du basket-ball Brittney Griner et devraient s’abstenir de toute tentative d’exercer une pression politique sur Moscou alors que son procès pour trafic de drogue se poursuit en Russie, selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova.

Le département d’État américain a officiellement classé Griner comme “détenu à tort” après que la femme de 31 ans a été arrêtée dans un aéroport de Moscou à la mi-février lorsque des cartouches d’huile de haschisch interdites ont été trouvées dans ses bagages.

Griner a plaidé coupable et son procès se poursuit mardi au tribunal municipal de Khimki, juste à l’extérieur de Moscou. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu’à 10 ans de prison.

Moscou a toujours rejeté les allégations selon lesquelles Griner serait utilisé comme “pion politique” insistant sur le fait qu’elle doit faire face à la loi russe et ne devrait pas bénéficier d’exemptions parce qu’elle est étrangère.

Lire la suite Rogan marque Griner comme prisonnier politique

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Zakharova, a réitéré cette position jeudi, ciblant également la récente décision américaine d’ajouter la Russie à la liste des pays où les citoyens américains sont censés courir le risque d’être détenus arbitrairement, qu’elle a qualifiée de “politique, illégitime” décision.

“Si les drogues sont légalisées aux États-Unis dans un certain nombre d’États, et c’est le cas depuis longtemps – je pense que maintenant tout le pays va devenir toxicomane – cela ne signifie pas que tous les autres pays suivent la même chemin », a déclaré Zakharova, abordant le cas de Griner.

“Si un citoyen américain était emmené [in Russia] en rapport avec le fait qu’elle faisait de la contrebande de drogue, et elle ne le nie pas, cela devrait être proportionné aux lois locales russes, et non à celles appliquées à San Francisco, New York et Washington.

LIRE LA SUITE: LeBron James se demande si Griner, détenu, veut rentrer chez lui

L’équipe juridique de Griner a montré la semaine dernière qu’on lui avait prescrit du cannabis à des fins médicales aux États-Unis dans le cadre de sa défense.

La joueuse elle-même a déclaré que les cartouches de vape se sont retrouvées dans ses bagages par erreur alors qu’elle faisait ses bagages à la hâte avant un voyage en Russie, où elle devait jouer pour l’équipe féminine UMMC Ekaterinburg pendant l’intersaison dans son pays natal.

Zakharova a ajouté lors de son briefing hebdomadaire que les proclamations bruyantes sur la détention prétendument injustifiée de Griner étaient contre-productives et que les États-Unis “tactique” de tenter d’exercer une pression politique sur la Russie “ne fonctionnera pas, nous l’avons dit plusieurs fois.”

Au lieu de cela, Zakharova a déclaré que les problèmes devraient être résolus dans un « Ambiance calme et professionnelle » selon les canaux établis.

Lire la suite L’équipe Griner monte la défense dans une affaire de drogue russe

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a critiqué ce qu’elle a décrit comme “activité de pantomime” par Washington visant uniquement à faire comprendre à la population américaine que l’administration Biden prenait soin des intérêts de ses citoyens, alors qu’en réalité c’était loin d’être le cas.

Des informations non confirmées ont affirmé que Griner pourrait être échangé contre l’homme d’affaires russe Viktor Bout, qui purge une peine de 25 ans dans une prison américaine après des allégations de contrebande d’armes.

Les responsables russes ont déclaré qu’aucune discussion sur le sujet n’était en cours, réitérant que le procès de Griner devait suivre son cours et soulignant que le Kremlin n’interférait pas dans les procédures judiciaires.

Griner, qui joue pour l’équipe américaine Mercury Phoenix, est largement considérée comme l’une des plus grandes joueuses de basket-ball de tous les temps et est une double médaillée d’or olympique.

Elle s’était rendue en Russie dans le cadre d’un contrat lucratif pour jouer pour l’UMMC Ekaterinbourg pendant l’intersaison de la WNBA depuis 2015, remportant de nombreux titres avec l’équipe.