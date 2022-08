Moscou met en doute la visite de Pelosi à Taiwan — RT World News

Le voyage potentiel est purement provocateur, dit la Russie, exprimant sa solidarité avec Pékin

Moscou considère la visite potentielle de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taïwan comme une “purement provocateur” acte qui ajoute aux tensions déjà élevées dans la région, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’une conférence de presse.

Peskov a dit que tandis que “nous ne pouvons pas dire avec certitude” que Pelosi atterrisse ou non à Taïwan, il a insisté sur le fait que toute sa tournée dans la région et une éventuelle visite à Taipei “provoque une situation” et “conduit à des tensions.”

« Nous le voyons, c’est enregistré par tous les pays du monde. Nous sommes ici en solidarité absolue avec la Chine. Sa sensibilité à cette question est compréhensible. C’est justifié. Et au lieu de respecter cela, les États-Unis choisissent la voie de la confrontation. Ça n’augure rien de bon », a déclaré le porte-parole du Kremlin, ajoutant que la décision de Washington est “seulement regrettable.”

Peskov a également noté qu’au cas où un conflit militaire éclaterait à la suite des tensions persistantes entre la Chine et les États-Unis au sujet de Taïwan, les frontières de la Russie seraient sécurisées par sa propre armée.

“Indépendamment de l’émergence de certaines situations provocatrices, la sécurité de nos frontières est assurée de manière fiable sur tout le périmètre de ces frontières par les forces armées de la Fédération de Russie”, a proclamé Peskov.















Pelosi devrait devenir le premier président de la Chambre ou des représentants américains à se rendre à Taiwan depuis plus de deux décennies. Pékin a déclaré que ce voyage serait un affront à sa politique “Une Chine”, par laquelle il revendique la souveraineté sur Taïwan, et que Washington reconnaît officiellement.

Parlant de la possible visite de l’orateur lors de son briefing de lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a averti que « Si vous jouez avec le feu, vous vous brûlerez. Je crois que les États-Unis sont pleinement conscients du message fort et clair délivré par la Chine. »

Si Pelosi « ose » voyager à Taïwan, “la [People’s Liberation Army] ne restera pas les bras croisés » et prendra « des contre-mesures résolues et fortes » pour protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine, a-t-il dit.

Taiwan, qui s’appelle officiellement la République de Chine (ROC), est autonome depuis 1949 mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance vis-à-vis de Pékin.