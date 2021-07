Moscou lève ses exigences en matière de gants alors que les villes américaines réimposent les mandats de masque

L’obligation de porter non seulement des masques faciaux mais également des gants en latex dans les espaces publics de Moscou avait été mise en œuvre en mai 2020, alors que l’on en savait moins avec certitude sur la transmission aérienne ou superficielle du virus. L’amende pour ne pas porter d’équipement de protection en public a été fixée à environ 50 $, avec des masques et des gants en vente dans les magasins et dans le métro. La mesure est restée en place même si l’attention s’est portée sur les masques faciaux et la vaccination, avec une nouvelle application au milieu d’une augmentation estivale des cas.