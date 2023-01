Moscou frappe l’Ukraine après un cessez-le-feu autoproclamé et jure: “Il y aura certainement une victoire”

Au moins une personne est morte des attaques russes contre l’Ukraine samedi.

Moscou a annoncé vendredi un cessez-le-feu.

Les craintes grandissent que des attaques puissent provenir de la Biélorussie.

Le bombardement nocturne par la Russie de régions de l’est de l’Ukraine a fait au moins un mort, ont déclaré dimanche des responsables locaux, après que Moscou a mis fin à un cessez-le-feu autoproclamé de Noël et s’est engagé à poursuivre les combats jusqu’à ce qu’il remporte une victoire sur son voisin.

Le président Vladimir Poutine a ordonné vendredi un cessez-le-feu de 36 heures le long de la ligne de contact pour observer le Noël orthodoxe de la Russie et de l’Ukraine, qui est tombé samedi. L’Ukraine avait rejeté la trêve et il y avait des bombardements le long de la ligne de front.

Un homme de 50 ans est mort dans la région nord-est de Kharkiv à la suite des bombardements russes, a déclaré Oleh Sinehubov, le gouverneur de la région sur l’application de messagerie Telegram. La nouvelle est tombée quelques minutes après 00h00 à Moscou.

La plupart des chrétiens orthodoxes ukrainiens ont traditionnellement célébré Noël le 7 janvier, tout comme les chrétiens orthodoxes en Russie.

Mais cette année, l’Église orthodoxe d’Ukraine, la plus grande du pays, a également autorisé une célébration le 25 décembre. Pourtant, beaucoup ont observé la fête le samedi, affluant dans les églises et les cathédrales.

Le Kremlin a déclaré que Moscou poursuivrait ce qu’il appelle une “opération militaire spéciale” en Ukraine et que Kyiv et ses alliés occidentaux appellent une agression non provoquée pour s’emparer de terres.

“Les tâches fixées par le président (Poutine) pour l’opération militaire spéciale seront toujours remplies”, a déclaré l’agence d’Etat russe TASS, citant le premier chef d’état-major adjoint de Poutine, Sergueï Kirienko.

Il ajouta:

Et il y aura certainement une victoire.

Il n’y a pas de fin en vue à la guerre, maintenant dans son 11e mois, qui a tué des milliers de personnes, déplacé des millions et réduit les villes ukrainiennes en décombres.

Des responsables ukrainiens ont également signalé des explosions dans des régions qui composent la région élargie du Donbass – la ligne de front de la guerre où les combats font rage depuis des mois.

Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région de Donetsk en Ukraine, a déclaré qu’il y avait eu neuf frappes de missiles sur la région pendant la nuit, dont sept sur la ville meurtrie de Kramatorsk. Selon les premières informations, il n’y a pas eu de victimes.

Des explosions ont également été entendues dans la ville de Zaporizhzhia, le centre administratif de la région de Zaporizhzhia, a déclaré un responsable local, sans donner de rapport immédiat sur les dégâts ou les victimes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi que la Russie prévoyait une nouvelle offensive majeure. Le Pentagone a déclaré vendredi que l’objectif de Poutine de s’emparer du territoire ukrainien n’a pas changé, même si son armée continue de subir des coups.

On craint de plus en plus que la Biélorussie – un fervent partisan de Moscou – ne soit utilisée comme relais pour attaquer l’Ukraine depuis le nord après l’augmentation de l’activité militaire dans le pays et le nouveau transfert de troupes russes là-bas.

Les chaînes non officielles de Telegram surveillant l’activité militaire en Biélorussie ont rapporté samedi soir que quelque 1 400 à 1 600 soldats russes étaient arrivés de Russie dans la ville de Vitebsk, au nord-est de la Biélorussie, au cours des deux derniers jours.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les informations de manière indépendante.