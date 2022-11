Moscou explique ses objectifs ukrainiens à l’ONU — RT World News

Des frappes de missiles ciblent la logistique militaire ukrainienne dans le cadre de la “guerre par procuration” de l’OTAN contre Moscou, a déclaré l’envoyé russe à l’ONU

L’armée russe utilise des armes de précision contre les infrastructures ukrainiennes pour perturber le flux d’armes que les États-Unis et leurs alliés acheminent vers Kiev dans le but de prolonger le conflit, a déclaré mercredi l’envoyé de Moscou auprès de l’ONU, Vassily Nebenzia.

S’adressant à la session extraordinaire du Conseil de sécurité de l’ONU, appelée à cause de l’effondrement du réseau électrique en Ukraine et en Moldavie, Nebenzia a déclaré que les frappes de missiles russes visent à perturber la livraison d’armes et de fournitures de l’Occident aux troupes ukrainiennes sur le front, par le biais que l’OTAN mène “une guerre par procuration contre la Russie.”

Moscou ne vise pas les résidences civiles, a déclaré Nebenzia, affirmant que les dommages regrettables aux zones résidentielles sont souvent causés par les défenses aériennes ukrainiennes déployées dans les zones peuplées.

“En conséquence, des débris de missiles ou des roquettes ukrainiennes qui se sont égarées ont touché des objets que la Russie n’a même pas visés”, a-t-il déclaré. pointant vers les photos partagées mercredi par les Ukrainiens eux-mêmes, montrant prétendument des fragments de roquettes fournies par les États-Unis trouvés dans leurs maisons endommagées à Kiev et à proximité de Vyshgorod.

“Votre flux inconsidéré d’armes vers l’Ukraine a causé ces morts”, a-t-il déclaré aux envoyés occidentaux au Conseil de sécurité.















Nebenzia a également noté la “hystérique et totalement mensongère” déclarations venant de Kiev au sujet de l’incident du 15 novembre en Pologne, lorsqu’un missile ukrainien S-300 a tué deux villageois à Przewodow. Pourtant, les responsables occidentaux et même de l’ONU continuent de répéter sans critique les allégations ukrainiennes, sans preuves, a-t-il déclaré.

L’un des objectifs de Moscou est de dégrader la menace que l’armée ukrainienne représente pour la Russie, et il sera poursuivi jusqu’à ce que Kiev adopte une position plus raisonnable, plutôt que le langage actuel de menaces et d’ultimatums, a déclaré Nebenzia.

La réunion de mercredi comportait une déclaration vidéo du président ukrainien Vladimir Zelensky accusant la Russie d’être un “État terroriste” auquel Nebenzia s’est opposé comme violant les protocoles du Conseil de sécurité sur la présence personnelle.

Zelensky a été suivi par l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield, qui a accusé le président russe Vladimir Poutine de “clairement, clairement militarisant l’hiver” et essayant de “gel [Ukraine] dans la soumission. Les États-Unis continueront de soutenir l’Ukraine “le temps qu’il faudra” a ajouté Thomas-Greenfield, alors que Kiev se bat pour « défendre sa liberté, sa souveraineté et sa démocratie ».















L’envoyé russe a également souligné que l’ONU avait fermé les yeux pendant que l’Ukraine bombardait la centrale nucléaire de Zaporozhye et tentait même d’en blâmer Moscou. Les troupes russes contrôlent l’usine depuis le 28 février. En juin, les forces ukrainiennes ont commencé à lancer des attaques de drones et d’artillerie sur l’installation, selon le ministère russe de la Défense.

La sous-secrétaire générale des Nations Unies, Rosemary DiCarlo, a de nouveau exprimé mercredi “profonde préoccupation” à propos des récents “imprudent et déplorable” bombardement du ZNPP, sans nommer le responsable.