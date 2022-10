Moscou exige des réponses sur les explosions du Nord Stream

Le ministère russe des Affaires étrangères convoque les émissaires de l’Allemagne, du Danemark et de la Suède pour leur refus de donner accès à l’enquête

La Russie ne reconnaîtra pas les résultats de l’enquête en cours sur les explosions des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 fin septembre à moins que ses experts ne soient autorisés à participer à l’enquête, a déclaré Moscou. Le ministère russe des Affaires étrangères a révélé jeudi qu’il avait convoqué les représentants de l’Allemagne, du Danemark et de la Suède pour transmettre ses “perplexité” sur l’absence de réaction officielle à une demande de coopération envoyée plus tôt ce mois-ci par le Premier ministre russe Mikhail Mishustin.

Dans son communiqué de presse, le ministère a noté que si les autorités russes et le géant de l’énergie du pays, Gazprom, n’ont toujours pas été autorisés à accéder à l’enquête, des rapports ont paru suggérant que Berlin, Copenhague et Stockholm ont été beaucoup plus accommodants à des demandes similaires. fabriqués par d’autres nations, y compris les États-Unis.

Les diplomates russes ont souligné que si ses appels à la coopération sont ignorés, Moscou supposera que les trois pays européens “avoir quelque chose à cacher ou [that] ils couvrent les auteurs de ces attentats terroristes.

“La Russie ne reconnaîtra bien sûr aucun “pseudo-résultat” d’une telle enquête, à moins que des experts russes n’y participent”, la déclaration lue.

L’avertissement intervient après que la Première ministre suédoise Magdalena Andersson a annoncé lundi que Stockholm ne partagerait pas avec Moscou les résultats de son enquête sur les explosions qui ont gravement endommagé les deux conduites créées pour pomper le gaz de la Russie vers l’Europe.

“En Suède, nos enquêtes préliminaires sont confidentielles, et cela, bien sûr, s’applique également dans ce cas”, a-t-il ajouté. elle a expliqué.

Le Premier ministre a toutefois ajouté que la Russie pourrait mener sa propre enquête sur le site si elle le souhaitait.

Pendant ce temps, les autorités suédoises ont déclaré avoir trouvé des preuves de sabotage.

Lundi également, le président russe Vladimir Poutine a laissé entendre que malgré le refus d’accès à l’enquête, “Nous savons tous bien qui est le bénéficiaire ultime de ce crime.” Auparavant, il avait publiquement rejeté la responsabilité de l’attentat aux portes du « anglo-saxons » un langage familier russe pour le lien américano-britannique.

Commentant les explosions, le secrétaire d’État américain Antony Blinken les avait décrites comme un “opportunité formidable” pour lEurope “pour éliminer une fois pour toutes la dépendance à l’énergie russe.”

Les pipelines Nord Stream 1 et 2 ont été rendus inopérants le 26 septembre suite à une série de puissantes explosions sous-marines au large de l’île danoise de Bornholm.