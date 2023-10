Moscou et Kiev réagissent à l’escalade israélo-palestinienne — RT World News

La Russie a exhorté les deux parties à s’en tenir à la diplomatie, tandis que l’Ukraine a proclamé son soutien à Israël.

La Russie et l’Ukraine, enfermées dans un conflit majeur depuis plus d’un an et demi, ont réagi à l’escalade des hostilités entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas.

Samedi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov a exhorté les deux parties au conflit à cesser immédiatement les hostilités. La position de la Russie sur la dernière escalade israélo-palestinienne a été expliquée par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui a publié une déclaration spéciale sur la question.

« Nous appelons les parties palestinienne et israélienne à un cessez-le-feu immédiat, à renoncer à la violence, à faire preuve de la retenue nécessaire et au lancement, avec l’aide de la communauté internationale, d’un processus de négociation visant à établir un accord global, durable et tant attendu. la paix au Moyen-Orient », » dit Zakharova.

L’escalade dans la région est une autre manifestation de la « cycle fermé de violence » a noté la porte-parole, ajoutant que la Russie estime que le conflit qui dure depuis 75 ans ne peut pas être résolu par des moyens militaires. La poussée est un « le résultat d’un non-respect chronique des résolutions pertinentes de l’ONU et du Conseil de sécurité », ainsi qu’un déraillement du processus de paix par l’Occident collectif, a expliqué Zakharova.

Pendant ce temps, Kiev a proclamé son plein soutien à Israël, dénonçant le Hamas comme « les terroristes. »















« L’Ukraine condamne fermement les attaques terroristes en cours contre Israël, notamment les tirs de roquettes contre la population civile à Jérusalem et à Tel-Aviv. Nous exprimons notre soutien à Israël dans son droit à se défendre et à défendre son peuple », » a écrit le ministre ukrainien des Affaires étrangères sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Cette position a été amplifiée par le président ukrainien Vladimir Zelensky, qui a utilisé Telegram pour exhorter le « le monde entier » soutenir Israël dans sa lutte contre les Palestiniens.

« Des rapports horribles en provenance d’Israël. Mes condoléances à tous ceux dont les familles et les amis sont morts dans l’attaque terroriste… Le droit d’Israël à la défense ne fait aucun doute. » a déclaré Zelensky.

Le Hamas a lancé une attaque majeure contre Israël tôt samedi, lançant des dizaines de roquettes depuis Gaza, attaquant des points de contrôle frontaliers et infiltrant plusieurs endroits dans le sud d’Israël. Des images circulant en ligne suggèrent que plusieurs installations militaires israéliennes ont été envahies par des militants du Hamas, et qu’un nombre important d’Israéliens, militaires et civils, ont été tués ou capturés.

Israël a répondu par des frappes aériennes massives sur Gaza, qui ont déjà tué plus de 150 personnes et blessé près de 1 000 personnes, selon les autorités sanitaires locales. Israël a également annoncé la mobilisation de réservistes militaires, le Premier ministre Benjamin Netanyahu affirmant que le pays était désormais « en guerre. »