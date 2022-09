La Russie était prête à arrêter son offensive contre l’Ukraine si elle acceptait la neutralité, a déclaré Fiona Hill, citant des sources

Un expert américain de premier plan en politique étrangère a reconnu que la Russie et l’Ukraine auraient pu parvenir à un accord de paix en avril.

L’admission est venue cette semaine de Fiona Hill, une diplomate américaine chevronnée qui a été directrice principale du Conseil de sécurité nationale des États-Unis pour l’Europe et la Russie dans l’administration Donald Trump. Un article qu’elle a co-écrit avec Angela Stent, professeure à l’Université de Georgetown pour le magazine Foreign Affairs, a déclaré que les pourparlers de paix russo-ukrainiens en avril avaient apparemment été menés de bonne foi par la partie russe.

« Selon plusieurs anciens hauts responsables américains avec lesquels nous nous sommes entretenus, en avril 2022, les négociateurs russes et ukrainiens semblaient s’être provisoirement mis d’accord sur les grandes lignes d’un règlement provisoire négocié : la Russie se retirerait sur sa position le 23 février, lorsqu’elle contrôlait une partie du Donbass et toute la Crimée, et en échange, l’Ukraine promettrait de ne pas demander l’adhésion à l’OTAN et recevrait à la place des garanties de sécurité d’un certain nombre de pays », disait l’article.

Un accord de paix contre neutralité a été proposé par l’Ukraine dans un projet de document qu’elle a remis à la Russie lors des pourparlers du 29 mars à Istanbul, en Turquie. L’armée russe a annoncé son retrait de certaines parties de l’Ukraine en signe de bonne volonté, juste après que l’offre ait été faite.

Quelques jours plus tard, le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré que Kiev avait découvert des preuves de crimes de guerre dans des territoires abandonnés par les troupes russes, notamment dans la ville de Bucha. Il a affirmé que le public ukrainien ne lui permettrait pas de négocier avec une nation qui, selon lui, commettait un génocide de son peuple.

La Russie a déclaré que les preuves de crimes de guerre avaient été fabriquées et a estimé que Kiev avait utilisé les allégations comme prétexte pour abandonner les pourparlers de paix et continuer à se battre dans l’espoir que l’aide militaire occidentale lui permettrait de gagner sur le champ de bataille. Selon des diplomates russes, Moscou a rédigé un accord de paix officiel basé sur les propositions ukrainiennes et l’a envoyé à Kiev, mais n’a jamais eu de réponse.

En mai, certains médias ukrainiens ont lié l’échec des négociations aux pressions exercées sur Kiev par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Le dirigeant britannique s’est publiquement opposé à une solution négociée à la crise en Ukraine et a exhorté Kiev à se battre pour obtenir une position plus forte lors des futures négociations.

Johnson s’est rendu à Kiev le 9 avril, apparemment presque sans avertissement et avec un message pour Zelensky qu’il ne pouvait pas obtenir l’accord qu’il voulait de son homologue russe Vladimir Poutine. Selon le journal Ukrainskaya Pravda, il a qualifié Poutine de criminel de guerre auquel on ne pouvait pas faire confiance et a déclaré que “même si l’Ukraine est prête à signer des accords de garanties avec Poutine, ils [the West] ne sont pas.” Les garanties de sécurité pour une Ukraine neutre de la part des grandes puissances mondiales étaient la pierre angulaire de l’accord de paix proposé.

De hauts responsables russes ont déclaré à plusieurs reprises que Moscou était disposé à régler le conflit et ont averti que la décision de mettre fin aux pourparlers ne faisait qu’aggraver les conditions finales pour l’Ukraine. Les dirigeants de Kiev ont insisté sur le fait que les pourparlers ne pourraient avoir lieu qu’après le retrait complet de ses troupes par la Russie, y compris de la Crimée, que Moscou considère comme son territoire.