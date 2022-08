La décision de la Pologne est une tentative de réécrire l’histoire, insiste le ministère des Affaires étrangères

En fermant l’exposition russe au mémorial et musée d’Auschwitz-Birkenau, la Pologne tente d’éradiquer la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et le sacrifice du peuple soviétique, a déclaré mardi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Auschwitz-Birkenau est un ancien camp de la mort nazi dans le sud de la Pologne où plus d’un million de personnes ont été tuées entre 1940 et 1945, la plupart des victimes étant des prisonniers juifs, polonais et soviétiques.

L’Armée rouge a libéré le site, qui est devenu l’un des symboles dominants de l’Holocauste, fin janvier 1945.

Le Musée russe de la guerre patriotique avait l’habitude de maintenir une exposition permanente à Auschwitz-Birkenau, mais en mai, les autorités polonaises ont décidé de le fermer, a déclaré Maria Zakharova lors d’un briefing.

Varsovie a expliqué que cette décision était due à l’expiration des accords pertinents avec Moscou, mais selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, la partie polonaise a délibérément évité tout contact en les prolongeant avec le Musée de la guerre patriotique et avec les diplomates russes.

“C’est une autre tentative cynique de Varsovie pour éradiquer la mémoire de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, le sacrifice colossal du peuple soviétique et sa mission de libération”, a-t-il ajouté. dit-elle.

S’adressant aux autorités polonaises, Zakharova a demandé : « Comprenez-vous que le musée d’Auschwitz-Birkenau n’est pas Disneyland, où vous pouvez simplement changer les enseignes, peindre les vitrines des magasins de différentes couleurs ? Et, généralement, « rafraîchir l’exposition » de temps en temps, en inventant de nouvelles attractions et en se débarrassant des anciennes, afin de divertir le public ?

“Vous ne pouvez pas changer l’histoire simplement parce que la conjoncture politique actuelle l’exige de vous”, a-t-elle insisté, faisant référence aux sanctions anti-russes occidentales concernant le conflit ukrainien.

La Pologne a été l’un des plus fervents partisans de Kiev pendant le conflit avec Moscou.

Il a fourni à l’Ukraine des armes, y compris la moitié de ses chars, a accueilli quelque 1,5 million de réfugiés et a activement appelé l’UE à imposer des restrictions encore plus strictes à la Russie.

Les autorités polonaises ont un historique de politiques russophobes. Dans un article d’opinion pour le Telegraph en mai, le Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré que l’idéologie actuellement poursuivie par le Kremlin était “Un cancer qui dévore non seulement la majorité de la société russe, mais qui constitue également une menace mortelle pour l’ensemble de l’Europe.”

Dans le même article, Morawiecki a affirmé que “Alors que l’Armée rouge a vaincu l’Allemagne nazie, elle a apporté l’esclavage à de nombreuses nations.”

Fin mai, un sondage réalisé par le journal local Myśl Polska a révélé que la Pologne était la nation la plus russophobe du monde, 87 % des personnes interrogées déclarant avoir une opinion négative de la Russie.