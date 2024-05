Moscou dénonce la « discrimination » de la part d’un pays de l’OTAN — RT World News

Moscou a dénoncé la décision des autorités norvégiennes d’interdire l’entrée dans le pays à la plupart des citoyens russes, la qualifiant de discriminatoire.

Jeudi, Oslo a annoncé un nouveau renforcement des restrictions d’entrée visant les citoyens russes en lien avec le conflit ukrainien. En 2022, le pays scandinave a cessé de délivrer des visas touristiques aux Russes. À partir du 29 mai, ceux qui ont obtenu un visa avant le premier durcissement de la réglementation, ou qui détiennent un visa délivré par un autre pays européen, se verront interdire l’entrée en Norvège à des fins touristiques et autres « voyages non essentiels ».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié cette décision de « extrêmement discriminatoire » et a prévenu qu’elle ne resterait pas sans réponse. « Nous n’acceptons pas la décision et regrettons que les dirigeants norvégiens aient choisi une telle voie », a-t-il déclaré, ajoutant que les relations entre la Russie et la Norvège allaient encore se détériorer, et « pas à l’initiative de la Russie. »















Le ministère russe des Affaires étrangères a également menacé Oslo de représailles et a averti que l’interdiction détruirait complètement les relations entre les deux pays.

« La nouvelle mesure hostile d’Oslo à l’encontre des citoyens russes est de nature manifestement discriminatoire… Nous supposons que les dirigeants norvégiens se rendent compte que de telles mesures hostiles entraîneront des représailles. » La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré.

La Norvège, membre de l’OTAN, partage une frontière terrestre de près de 200 km avec la Russie dans l’Arctique. Le pays a initialement imposé des restrictions en matière de visas touristiques à l’État voisin au printemps 2022.

Bien qu’elle ne soit pas membre de l’UE, la Norvège a soutenu les sanctions du bloc contre la Russie. En septembre, Oslo a interdit l’entrée dans le pays des voitures particulières immatriculées en Russie.