La Russie a déposé une plainte officielle contre les activités biologiques soutenues par les États-Unis en Ukraine

La Russie appelle le Conseil de sécurité de l’ONU à créer une commission chargée d’enquêter sur les violations présumées de la convention interdisant l’utilisation d’armes biologiques par l’Ukraine et les États-Unis.

“Nous avons demandé une réunion dans deux jours conformément à l’article 6 de la Convention sur les armes biologiques”, a déclaré mardi la mission russe auprès des Nations unies.

L’ambassadeur de Moscou, Vassily Nebenzia, a fait circuler un projet de résolution avant la réunion de jeudi, ainsi que “une variété de documents et de preuves qui éclairent la véritable nature des activités biologiques militaires des États-Unis et de l’Ukraine sur le territoire ukrainien.”

La Russie a été forcée d’invoquer l’article VI de la convention pour soulever les questions avec le Conseil de sécurité après que ses enquêtes répétées aient été largement ignorées par Washington et Kiev, qui “n’ont pas fourni les explications nécessaires, ni pris de mesures immédiates pour remédier à la situation”, Nebenzia a expliqué.

Moscou a soulevé des allégations contre les deux comtés pour avoir mené des recherches biologiques secrètes sur le sol ukrainien, affirmant qu’il avait obtenu des preuves incriminantes au cours de l’opération militaire en cours. L’armée russe a diffusé à plusieurs reprises ces documents au public par lots depuis mars.

“L’analyse des données met en évidence le non-respect des dispositions par les parties américaine et ukrainienne” de la BWC, a déclaré Nebenzia.















Le mois dernier, la Russie a convoqué une réunion des États membres du BCW à Genève, qui n’a fourni aucun résultat tangible, les délégués de 35 des 89 pays rejetant les affirmations russes ou exprimant leur soutien au type de recherche que les États-Unis et l’Ukraine menaient, selon le département d’État américain. Seuls sept pays ont exprimé leur soutien à la Russie : la Biélorussie, la Chine, Cuba, l’Iran, le Nicaragua, la Syrie et le Venezuela.

À la suite de la réunion, Moscou a proposé des amendements à la BWC, proposant trois idées pour renforcer l’accord international historique et le rendre plus juridiquement contraignant pour ses parties. À savoir, la Russie a appelé à des négociations sur un “protocole juridiquement contraignant”, un « mécanisme de vérification efficace » et un “comité consultatif scientifique” au sein du groupe.

La Russie a également proposé de rendre les mécanismes de contrôle plus transparents, avec des “mesures de confiance” suggérant que les participants à la BWC doivent être obligés de déclarer leur « activités dans le domaine biologique en dehors du territoire national ».















Les États-Unis et l’Ukraine ont rejeté les allégations de la Russie sur les armes biologiques, les qualifiant de désinformation et de théorie du complot. En juin dernier, le Pentagone a publié la “Fiche d’information sur les efforts de réduction de la menace ADM avec l’Ukraine, la Russie et d’autres pays de l’ex-Union soviétique”. L’armée américaine a affirmé qu’à la suite de l’effondrement de l’Union soviétique, Washington avait “a travaillé en collaboration pour améliorer la sûreté biologique, la sécurité et la surveillance des maladies de l’Ukraine pour la santé humaine et animale”, en apportant son soutien à “46 laboratoires ukrainiens pacifiques, établissements de santé et sites de diagnostic de maladies au cours des deux dernières décennies.” Ces programmes auraient été axés sur « Améliorer les mesures de santé publique et de sécurité agricole au carrefour de la non-prolifération.