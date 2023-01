Moscou déclare que la frappe ukrainienne de roquettes a tué 63 soldats russes

KYIV, Ukraine (AP) – Les forces ukrainiennes ont tiré des roquettes sur une installation dans la région orientale de Donetsk où des soldats russes étaient stationnés, tuant 63 d’entre eux, a annoncé lundi le ministère russe de la Défense, dans l’une des attaques les plus meurtrières contre les forces du Kremlin depuis le début de la guerre. il y a plus de 10 mois.

Les forces ukrainiennes ont tiré six roquettes depuis un système de lancement HIMARS et deux d’entre elles ont été abattues, selon un communiqué du ministère de la Défense. Il n’a pas précisé quand la grève s’est produite.

La Direction des communications stratégiques des forces armées ukrainiennes a affirmé dimanche que quelque 400 soldats russes mobilisés avaient été tués dans un bâtiment d’école professionnelle à Makiivka et qu’environ 300 autres avaient été blessés. Cette affirmation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Le communiqué russe indique que la grève s’est produite « dans la région de Makiivka » et ne mentionne pas l’école professionnelle.

Pendant ce temps, la Russie a déployé plusieurs drones explosifs lors d’une autre attaque nocturne contre Ukraine ont déclaré des responsables lundi, alors que le Kremlin n’a signalé aucun relâchement dans sa stratégie consistant à utiliser les bombardements pour cibler l’infrastructure énergétique du pays et épuiser la résistance ukrainienne à son invasion.

Le barrage était le dernier d’une série d’attaques incessantes de fin d’année, dont une qui a tué trois civils le réveillon de Nouvel an .

Klitschko a déclaré que 22 drones avaient été détruits au-dessus de Kyiv, trois dans la région périphérique de Kyiv et 15 au-dessus des provinces voisines.

Les infrastructures énergétiques ont été endommagées à la suite de l’attaque et une explosion s’est produite dans un quartier de la ville, a déclaré le maire. Il n’était pas immédiatement clair si cela avait été causé par des drones ou d’autres munitions. Un homme blessé de 19 ans a été hospitalisé, a ajouté Klitschko, et des coupures de courant d’urgence étaient en cours dans la capitale.

Dans la région périphérique de Kyiv, un “objet d’infrastructure critique” et des bâtiments résidentiels ont été touchés, a déclaré le gouverneur Oleksiy Kuleba.

La Russie a mené des frappes aériennes sur l’approvisionnement en électricité et en eau de l’Ukraine presque chaque semaine depuis octobre.

L’Ukraine utilise des armes sophistiquées fournies par l’Occident pour abattre les missiles et les drones russes, ainsi que pour envoyer des tirs d’artillerie dans les zones du pays sous contrôle russe.

L’invasion à grande échelle de Moscou le 24 février a mal tourné, mettant la pression sur le président russe Vladimir Poutine alors que ses forces terrestres luttent pour tenir bon et avancer. Il a dit dans son Discours du nouvel an à la nation que 2022 était “une année de décisions difficiles et nécessaires”.