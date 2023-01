Moscou critique les conditions du retour olympique

Le CIO a révélé des critères stricts pour la réintégration des athlètes russes dans la compétition olympique

Le ministre russe des Sports Oleg Matytsin et le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdnyakov, ont critiqué les conditions énoncées pour la réintégration de la Russie à la compétition olympique après que le Comité international olympique (CIO) a défini un cadre qui pourrait voir des athlètes de Russie et de Biélorussie prendre part aux Jeux olympiques d’Asie épreuves de qualification.

Le CIO a annoncé mercredi que les méthodes pour mettre fin à l’isolement olympique de la Russie devraient être “exploré plus avant» et il a accueilli favorablement une offre du Conseil olympique d’Asie (OCA) pour permettre à la Russie et à la Biélorussie de participer aux Jeux asiatiques plus tard cette année.

Il a ajouté que “les gouvernements ne doivent pas décider quels athlètes peuvent participer à quelle compétition et quels athlètes ne peuvent pas» dans son communiqué.

Cela s’est produit quelques heures seulement après que le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a détaillé un appel téléphonique qu’il a eu avec le président français Emmanuel Macron dans lequel il “a souligné que les athlètes russes ne devraient pas avoir leur place aux Jeux olympiques de Paris.”

Cependant, les critères établis par le CIO, qui incluent «conditions strictes» en ce qui concerne la neutralité politique et la poursuite de l’interdiction des symboles nationaux tels que les drapeaux et les hymnes, a été critiquée par plusieurs personnalités de premier plan en Russie, dont Matytsin. Il a déclaré que l’interdiction de l’affichage des symboles nationaux russes et biélorusses est contraire à la Charte olympique.

“Le CIO, dans sa décision, parle de la possibilité d’admettre des athlètes, démontrant la flexibilité politique de sa position,” il ajouta.

“Dans le même temps, nous considérons qu’il est inacceptable de déterminer des conditions spéciales pour la participation des athlètes qui sont incompatibles avec la Charte olympique, les principes d’égalité et d’équité.”

Pozdnyakov a également critiqué les exigences définies par le CIO et a déclaré que le ROC demanderait un examen juridique de la déclaration du CIO.

“Je perçois les informations du CIO comme une tentative de faire un pas vers les athlètes,” il a dit.

“Mais en même temps, malheureusement, c’est aussi deux pas dans la direction opposée.

“En fait, la déclaration d’aujourd’hui est une tentative de corriger une erreur qui a déjà entraîné des restrictions sans fondement pour les sports russes et biélorusses pendant près d’un an et a causé de grands dommages à tous les sports internationaux.

“La voix du bon sens a été entendue.

“Cependant, dans le même temps, nous sommes toujours catégoriquement en désaccord avec toutes les restrictions, exigences supplémentaires et sanctions liées à la nationalité de nos athlètes et qui nous sont à nouveau proposées comme condition de retour sur la scène internationale..”

L’attaché de presse du président Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a quant à lui fait part de ses objections aux exigences de neutralité mises en avant par le CIO.

“Même dans le libellé de l’initiative, il y a trop de politique, ce qui devrait être étranger aux idées de la famille olympique“, a déclaré Peskov.

Les prochains Jeux olympiques débuteront à Paris en juillet 2024 – la première fois que la capitale française organise cet événement depuis un siècle. Diverses épreuves de qualification ont déjà commencé pour l’événement qui mettra en vedette 32 sports avec environ 10 000 athlètes internationaux tentant de se qualifier.