Moscou convoque un émissaire néerlandais pour ruse d’espionnage

Le ministère des Affaires étrangères a protesté contre une tentative des services de renseignement britanniques de renverser un attaché militaire russe aux Pays-Bas

Le ministère des Affaires étrangères a appelé lundi l’ambassadeur des Pays-Bas au sujet d’une prétendue tentative des services de renseignement britanniques de recruter un haut diplomate russe aux Pays-Bas. L’incident fait suite à plusieurs cas au cours desquels les services de renseignement occidentaux ont tenté d’approcher du personnel russe servant à l’étranger, selon Moscou.

Le ministère a indiqué qu’il avait exprimé une “forte contestation” à l’envoyé néerlandais Gilles Beschoor Plug, affirmant que “un représentant des services de renseignement britanniques” avait tenté d’influencer un attaché militaire russe à La Haye le 20 octobre.

Ajoutant que tel “actes de provocation” qui violent la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, sont “inacceptable,” et entraver les opérations normales des missions étrangères russes.

En outre, “les autorités néerlandaises et les forces de l’ordre non seulement n’empêchent pas de telles actions illégales, mais y participent également elles-mêmes”, la déclaration lisait, ajoutant qu’en avril, des espions néerlandais avaient tenté de recruter trois diplomates russes qui avaient auparavant été déclarés “persona non grata”.

Le ministère des Affaires étrangères a également exhorté les Pays-Bas à “s’abstenir de telles actions hostiles qui conduisent à une nouvelle érosion des relations bilatérales” tout en appelant les autorités à contrecarrer de telles ouvertures à l’avenir, y compris celles faites par ses alliés.

Selon le ministère, ce n’est pas la première fois que des agents de renseignement étrangers tentent de recruter des diplomates russes sur le sol néerlandais. En décembre 2018, la CIA a approché un diplomate de la Mission permanente de la Russie auprès de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) dans un parc non spécifié, tandis qu’un an plus tard, les services de renseignement américains ont tenté d’influencer un attaché de Moscou à l’aéroport de Schiphol à Amsterdam.