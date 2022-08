Moscou commente le sauvetage de l’accord sur le nucléaire iranien

Le texte final de l’accord est presque convenu, a déclaré un haut diplomate russe

Les pourparlers internationaux pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien tirent à leur fin, le libellé final de l’accord étant presque prêt, a révélé Mikhail Ulyanov, le représentant de la Russie aux négociations, dans une interview publiée vendredi.

Cependant, le document destiné à freiner le programme nucléaire de Téhéran doit encore être approuvé par l’Iran et les États-Unis, qui ont unilatéralement quitté l’accord.

S’adressant aux Izvestia, l’ambassadeur de Russie a indiqué que toutes les parties étaient presque d’accord sur la formulation finale du document mis à jour.

“la solution package qui a été distribuée le 8 août.”

Il faisait référence au document soumis par l’UE “texte définitif» qui avait été négocié par toutes les parties lundi. Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a écrit sur Twitter que “derrière chaque question technique et chaque paragraphe se cache une décision politique qui doit être prise dans les capitales,» signalant que le texte devrait maintenant être approuvé par les gouvernements iranien et américain.

Selon Oulianov, «le texte est presque entièrement d’accord.”

“La partie iranienne a posé des questions sur quelques mots, quelques lignes. En plus de cela, tout le reste est considéré comme convenu,” il ajouta.

Cependant, l’ambassadeur de Russie a averti que «le diable est toujours dans les détails», et même les dernières phrases peuvent s’avérer être une pierre d’achoppement, comme cela s’est produit auparavant.

“J’espère que cela n’arrivera pas. Le texte de la [agreement] n’est pas mauvais; il reflète un compromis très raisonnable. C’est le cas lorsque tout le monde est fondamentalement content, mais en même temps quelque peu insatisfait de certaines dispositions du projet. Mais cela signifie que le paquet est bon, équilibré, et c’est à cela que devraient ressembler les pourparlers multilatéraux,” il a noté.

L’objectif final des pourparlers, a déclaré Ulyanov, est de revenir à l’accord initial de 2015, mais les parties ont dû introduire quelques changements car tant de temps s’était écoulé depuis la signature du document original.

“En raison de la politique de pression maximale menée par [former US President Donald] Trump, le programme nucléaire iranien a été considérablement renforcé. Peut-être que même les Iraniens eux-mêmes – ou du moins des observateurs extérieurs – ne s’attendaient pas à de tels progrès. Tout cela doit être inversé, et tout cela sera fait si l’accord est conclu… Le programme nucléaire reviendra à son état antérieur», a souligné le diplomate.

Les commentaires d’Oulianov interviennent alors que le ministère russe des Affaires étrangères a averti jeudi que tout “plan B” dans les pourparlers sur l’accord sur le nucléaire iranien violerait un “décision consensuelle» du Conseil de sécurité de l’ONU sur la question et ont «conséquences négatives inévitables» pour le Moyen-Orient. Auparavant, plusieurs médias occidentaux avaient publié des articles appelant Washington et Bruxelles à trouver une voie alternative, apparemment encore à définir, si les négociations de Vienne ne donnaient aucun résultat.

Selon Ivan Nechaev, porte-parole adjoint du ministère, la relance de l’accord existant de 2015 par le biais des pourparlers de Vienne est le seul “façon raisonnable et efficace” vers l’avant. À cela, il a salué la dernière série de pourparlers indirects entre les délégations américaine et iranienne dans la capitale autrichienne, ajoutant que «un résultat positif… est réalisable.”

L’accord nucléaire initial signé en 2015 par l’Iran, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne – ainsi que la Russie, la Chine et l’UE – impliquait que Téhéran accepte certaines restrictions sur son industrie nucléaire en échange de l’assouplissement des sanctions économiques et autres des incitations.

En 2018, cependant, il a été torpillé par les États-Unis sous le président de l’époque, Donald Trump, qui s’est unilatéralement retiré de l’accord en disant qu’il était fondamentalement défectueux. En réponse, l’Iran a commencé à réduire progressivement certains de ses engagements dans le cadre de l’accord, tels que le niveau d’uranium enrichi qu’il produit, ce qui pourrait potentiellement permettre à Téhéran de construire une bombe atomique. Cependant, selon les autorités iraniennes, que «n’est pas à l’ordre du jour.”