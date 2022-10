Moscou commente la nouvelle stratégie nucléaire américaine

Le document clé de la défense laisse place à l’interprétation, selon un haut diplomate russe

La Russie est préoccupée par le nombre croissant de scénarios permettant l’utilisation d’armes nucléaires dans les stratégies de défense des États-Unis et d’autres puissances occidentales, a déclaré samedi le vice-ministre des Affaires étrangères Alexander Grushko. Cela vient après que le Pentagone a publié sa position nucléaire mise à jour plus tôt cette semaine.

S’adressant à l’agence de presse RIA Novosti, le diplomate a déclaré que Moscou « suit de près l’évolution » des doctrines militaires occidentales, y compris celles présentées par les puissances nucléaires – les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.

“Nous surveillons également ce qui se passe avec les véhicules de livraison et avec les armes elles-mêmes”, Grushko a ajouté.

Le diplomate s’est alarmé de la direction générale des documents clés de la défense occidentale. Déplorant que “le langage des stratégies nucléaires est assez vague”Grushko a noté que Moscou a vu « une multiplication des scénarios, y compris hors contexte nucléaire, qui autorisent l’usage des armes nucléaires ».

Pendant ce temps, a poursuivi Grushko, la posture nucléaire de la Russie est très spécifique et “évite toute ambiguïté.” Le diplomate a souligné qu’à défaut d’une frappe nucléaire directe, la Russie pourrait déployer des armes atomiques “seulement si l’existence même de l’État est menacée.”

Lire la suite Biden revient sur sa promesse nucléaire

Jeudi, le Pentagone a publié sa stratégie de défense nationale (NDS) 2022, ainsi que l’examen de la posture nucléaire et l’examen de la défense antimissile. Le document place “l’accent renouvelé sur le contrôle des armements nucléaires, la non-prolifération nucléaire et la réduction des risques”, tout en identifiant la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l’Iran comme quatre adversaires potentiels pour la planification d’armes nucléaires.

Dans le même temps, Washington a laissé la porte ouverte à des options telles qu’une première frappe nucléaire, tout en autorisant l’utilisation de telles armes de destruction massive pour empêcher des attaques conventionnelles. La décision de rejeter les limites d’utilisation des armes nucléaires intervient dans un contexte de tensions croissantes avec la Russie et la Chine.

Toutefois, le document indiquait également que le “rôle fondamental” des armes nucléaires américaines “est de dissuader les attaques nucléaires” et Washington n’envisagerait de déployer de telles mesures que « dans des circonstances extrêmes pour défendre les intérêts vitaux des États-Unis ou de leurs alliés et partenaires ».

Le Kremlin a déclaré à plusieurs reprises qu’une guerre nucléaire ne doit jamais être menée, tout en mettant en garde les pays occidentaux contre toute “provocant” rhétorique.