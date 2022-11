Le dialogue bipartite ressemble plus à une tentative «d’annihilation», a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères

Le système électoral américain s’est retrouvé dans une situation désespérée au milieu d’un niveau élevé de polarisation politique, a déclaré mercredi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, ajoutant que les problèmes sont évidents pour le monde entier.

S’adressant à la radio Spoutnik, Zakharova a été invitée à commenter les élections de mi-mandat aux États-Unis. Selon la porte-parole, la crise du système électoral américain “est remarqué même par leurs alliés les plus proches.”

La préoccupation est également partagée par “membres d’institutions internationales officielles” qui évaluent les élections d’un point de vue juridique, a-t-elle poursuivi. “À mon avis, on peut voir cela à l’œil nu même sans ces déclarations”, a noté Zakharova.

Elle a souligné la lutte politique intense actuelle entre les partis républicain et démocrate. « Je ne parle même pas de polarisation sociale, je parle du niveau de dialogue entre ces pôles », dit-elle, ajoutant qu’il “ressemble plus à un anéantissement qu’à des procédures électorales”.

Selon le suivi des votes de CNN, le Parti républicain est en passe de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis et devrait remporter au moins 198 sièges, contre 178 pour le Parti démocrate. Au Sénat, les partis semblent être au coude à coude.

Cependant, les sondages à la sortie des urnes suggèrent que 70% des électeurs américains pensent que le système démocratique lui-même est “menacé”, soit par des lois électorales laxistes, des machines à voter défectueuses ou de fausses allégations d’inconduite électorale.

Ce sentiment a été repris par le président américain Joe Biden la semaine dernière, qui a accusé son prédécesseur Donald Trump et d’autres républicains d’encourager la violence politique tout en les reprochant d’avoir nié les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Le GOP a rejeté les allégations et a accusé le président de favoriser la division en Amérique. “Joe Biden a promis l’unité mais a plutôt diabolisé et sali les Américains tout en rendant la vie plus chère pour tous”, Ça disait.