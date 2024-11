La création d’un État palestinien indépendant est ce qui peut garantir la fin du conflit, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères.

Le conflit au Moyen-Orient ne peut être résolu qu’en mettant fin à la violence et en créant les conditions nécessaires à la création d’un État palestinien indépendant, a déclaré vendredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. « Il n’y aura pas de gagnants » dans la guerre en cours, a-t-il ajouté.

Dans une interview accordée au quotidien turc Hurriyet, Lavrov a déclaré que nous assistions à une spirale de violence de plus en plus profonde au Moyen-Orient et qu’un nombre croissant de pays étaient entraînés dans le conflit. « tourbillon de confrontation ».

Israël et le Hezbollah basé au Liban ont échangé des tirs au cours de l’année écoulée, ce dernier soutenant la cause palestinienne à la lumière de l’opération militaire de Jérusalem-Ouest contre le Hamas. Israël a intensifié sa campagne contre le groupe militant chiite, lançant des attaques contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban.

Les tensions entre Téhéran et Jérusalem-Ouest se sont également intensifiées depuis qu’Israël a mené une série de frappes contre des cibles en Iran la semaine dernière. L’attaque faisait suite à un barrage de missiles tirés par l’Iran sur l’État juif en octobre – qui lui-même était en représailles à l’assassinat du Hezbollah et des commandants iraniens.

Le ministre russe a exhorté les parties à mettre un terme à toute nouvelle escalade avant que la situation ne devienne incontrôlable. Des dizaines de milliers de « Palestiniens innocents » ont été tués à Gaza depuis le début du conflit avec Israël, tandis qu'au Liban, le nombre de victimes se compte par milliers, a-t-il déclaré.















Lavrov a noté que la Russie a condamné l’assassinat des dirigeants politiques du Hamas et du Hezbollah, avertissant que cela pourrait aggraver la situation déjà tendue dans la région et saper les tentatives visant à mettre fin à la guerre à Gaza.

Le plus haut diplomate a noté que Moscou avait précédemment proposé que le Conseil de sécurité de l’ONU donne une évaluation des meurtres. « En raison de la résistance des membres occidentaux du Conseil de sécurité, cela n’a pas été possible. »

Moscou appelle à une cessation immédiate des hostilités et entreprend des efforts diplomatiques pour désamorcer la situation, selon Lavrov. Toutefois, une paix durable dans la région ne peut être établie « grâce à la création d’un État palestinien indépendant à l’intérieur des frontières de 1967 », a souligné le ministre.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lors d’une réunion avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas plus tôt cette année que les racines du conflit à Gaza résidaient dans le fait que les résolutions de l’ONU concernant la création d’un État palestinien indépendant avaient été ignorées.

Actuellement, l’État de Palestine est reconnu par 146 membres de l’ONU et la moitié du G20, dont la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, le Brésil, l’Afrique du Sud et la Turquie.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré à plusieurs reprises de ne pas permettre la création d’un État palestinien pleinement fonctionnel.