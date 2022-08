Moscou cherche un “sentiment de normalité” dans le conflit ukrainien

MOSCOU (AP) – Au vaste marché de souvenirs en plein air d’Izmailovsky à Moscou, les acheteurs peuvent trouver des tasses et des t-shirts commémorant le déploiement de troupes russes en Ukraine – mais à partir de l’annexion de la péninsule de Crimée en 2014. Il n’y a rien sur « l’opération militaire spéciale » qui a commencé il y a six mois.

Dans toute la capitale, il y a peu de signes manifestes que la Russie est engagée dans les pires combats en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les affichages de la lettre “Z” – qui s’est d’abord propagée comme une icône du combat, reproduisant les insignes peints sur les véhicules militaires russes – sont à peine visibles.

Il n’y a que quelques affiches éparses sur les abribus, montrant le visage impassible d’un soldat ou d’un autre et les mots «Gloire aux héros de la Russie». Les affiches ne donnent aucune indication sur ce que l’homme a fait, ni sur l’endroit où il l’a fait.

La réticence ou le déni du public face à l’opération en Ukraine est frappant dans un pays où les exploits militaires sont profondément ancrés dans le tissu social. L’annexion de la Crimée a produit des mèmes presque instantanés, notamment des images du président Vladimir Poutine qui l’appelaient « la personne la plus polie ». une variante béate sur la caractérisation des troupes russes comme polies. Le jour de la victoire, marquant la défaite de l’Allemagne nazie, est observé de manière obsessionnelle avec des semaines d’anticipation.

Un concessionnaire Lamborghini sur Kutuzovsky Prospekt, une artère principale de Moscou, affiche toujours une bannière Victory Day, même si la salle d’exposition est sombre. Lamborghini s’est retirée de Russie, ainsi que des centaines d’autres sociétés étrangères qui ont suspendu ou mis fin à leurs opérations après que la Russie a envoyé des troupes en Ukraine.

Les devantures sombres et les espaces déserts des centres commerciaux qui abritaient autrefois des fast-foods populaires tels que McDonald’s et Starbucks sont le signe le plus visible du conflit à Moscou. Les départs des entreprises ont été un coup psychologique pour les Moscovites habitués au confort rutilant de la culture de consommation.

“Au début, nous avons été très déçus”, a déclaré Yegor Driganov, un jeune homme admirant la vue le long de la berge en face de la ville de Moscou, un groupe de tours étincelantes qui comprend quatre des cinq plus hauts bâtiments d’Europe. “Mais les magasins ont commencé à apparaître pour les remplacer.”

Les anciens points de vente McDonald’s et Starbucks ont été acquis par des entrepreneurs russes qui ont rapidement décidé de rouvrir avec des opérations presque identiques.

“Nous nous promenons, faisons le tour comme d’habitude”, a déclaré la compagne de Driganov, Polina Polishchuk, décrivant l’ambiance de la ville.

Bien que la conviction que la Russie puisse créer des alternatives locales aux entreprises qui sont parties soit devenue un article de foi parmi les responsables, de nombreux Russes ont des doutes privés.

Une enquête du Centre Levada, le seul sondeur indépendant de Russie, a révélé que 81 % des Russes pensent que le pays sera en mesure de remplacer les opérations alimentaires étrangères par des alternatives nationales, tandis que seulement 41 % pensent que les industries locales peuvent entièrement remplacer les produits électroniques et seulement un tiers croient que la production automobile nationale peut compenser la perte des importations.

L’industrie automobile a été frappée par des sanctions qui ont tari l’approvisionnement en pièces. Le service national des statistiques a déclaré que la production de voitures en mai avait chuté de 97% par rapport au même mois en 2021. Poutine a récemment admis que les chantiers navals russes souffraient également de pénuries d’approvisionnement.

La panique qui a balayé la Russie au lendemain des larges sanctions occidentales et de l’abandon du pays par les entreprises étrangères s’est apaisée. Le rouble, qui a perdu la moitié de sa valeur par rapport au dollar juste après les sanctions, a non seulement rebondi, mais a atteint des niveaux jamais vus depuis des années. Mais si c’est bon pour la fierté nationale, c’est un fardeau pour les industries dépendantes de l’exportation dont les produits sont devenus plus coûteux.

Les perspectives économiques de la Russie sont loin d’être claires au vu des statistiques transversales. Le chômage est en baisse, contrairement à de nombreuses prédictions. Mais le produit intérieur brut a chuté de 4 % au deuxième trimestre de l’année – la première période complète de combats – et devrait se contracter de près de 8 % sur l’ensemble de l’année. L’inflation est calculée à 15% pour l’année.

“Il me semble qu’il est évident pour tout le monde que ce ne sera plus comme avant”, a averti la directrice de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, un rassemblement annuel destiné aux investisseurs. “Les conditions extérieures ont changé depuis longtemps en effet, sinon pour toujours.”

Mais si les troubles économiques imminents sont évidents, ils ne semblent pas causer une grande anxiété.

Le vendeur de souvenirs d’Izmailovsky, Mikhail Sukhorukov, a ignoré les inquiétudes, même si les sanctions européennes sur les voyages aériens vers la Russie ont coupé une grande partie du commerce touristique qui était important pour lui. “C’est périodique, comme une vague”, a-t-il dit, ajoutant qu’il avait choisi d’être sanguin plutôt que “d’aller au cimetière”.

“Moscou mène une vie normale parce que les gens essaient de préserver leur sentiment de confort psychologique normal et relatif”, a déclaré Nikolai Petrov, chercheur principal au programme Russie et Eurasie de Chatham House. “La Russie est à toute vapeur vers une impasse et les gens, dans l’ensemble, préfèrent ne pas y penser et vivre leur vie.”

Petrov a également suggéré que les Moscovites sont au milieu d’un « effet d’été… lorsqu’une personne ne regarde pas tant ce qui se passe dans le monde, même dans un pays voisin, mais construit plutôt sa propre réalité avec sa famille, ses vacances, etc. ».

Le désir de prendre des vacances a été une réussite particulière pour le sentiment d’autosuffisance de la Russie à l’ère des sanctions. Se voir refuser des liaisons aériennes faciles vers l’Europe occidentale – les experts du secteur affirment que les voyages russes vers l’Italie populaire sont tombés à presque rien – les Russes ont trouvé des destinations intérieures exotiques, telles que l’île de Sakhaline, à 6 300 kilomètres (3 900 miles) de Moscou, où le tourisme aurait augmenté de 25% ; le trafic vers les plages de la mer Baltique à Kaliningrad a atteint des sommets quotidiens sans précédent.

Le tourisme en Crimée, cependant, devrait être d’environ 40% inférieur à la normale.

Bien que les rues de Moscou montrent peu d’indications qu’un conflit fait rage, les ondes regorgent d’informations. Le magazine d’information phare de la télévision d’État, Vesti Nedeli, a récemment consacré près d’une heure – environ la moitié de son temps de diffusion – à l’opération en Ukraine. De longs segments ont décrit l’armée du Kremlin comme très efficace, utilisant des armes haut de gamme.

Environ 60 % des Russes comptent sur la télévision d’État comme principale source d’information, mais peuvent la trouver peu fiable. Une enquête Levada ce mois-ci a révélé que 65% des Russes ne croient pas tout ou partie de ce qu’ils voient sur l’Ukraine dans les médias d’État.

“Il y a beaucoup de sources (médiatiques)” pour contrer la télévision d’Etat, a déclaré Driganov, se détendant le long du fleuve.

Cependant, bon nombre de ces sources ne sont accessibles que via un VPN ou un réseau privé virtuel. La Russie a interdit ou bloqué un éventail de médias d’information étrangers, intimidé les médias nationaux critiques à fermer et interdit l’utilisation de Facebook et Twitter.

Dans un environnement répressif, l’évaluation de l’opinion de la population dans son ensemble, même par un sondeur de renommée internationale comme Levada, est incertaine.

Les sondages de Levada ont révélé qu’environ 75% des Russes soutiennent l’opération militaire, mais moins de la moitié le font sans condition.

Certains des équivocateurs ont probablement exprimé leur soutien “au cas où, craignant des répercussions pour eux-mêmes”. a déclaré le directeur de Levada, Denis Volkov.

___

La rédactrice d’Associated Press Dasha Litvinova à Tallinn, en Estonie, a contribué.

Jim Heintz, Associated Press