Moscou affirme que l’attaque sur le sol russe par des unités alignées sur l’Ukraine a été « repoussée »

Moscou a affirmé avoir repoussé une attaque sur le sol russe menée par des milices alignées sur l’Ukraine, qui ont insisté sur le fait que leur campagne se poursuivait.

Le gouverneur de la région russe de Belgorod, qui borde l’Ukraine, a annoncé mardi soir qu’il annulait un « régime antiterroriste » qui introduisait des restrictions équivalant à la loi martiale, tout en affirmant que le ministère russe de la Défense et les agences de sécurité étaient toujours engagés dans un « nettoyage ». » campagne.

Le ministère russe de la Défense a précédemment affirmé avoir « piégé et liquidé » des unités de combattants russes anti-Kremlin qui ont déclaré que leur objectif était de libérer leur pays de Vladimir Poutine.

Le ministère russe de la Défense a publié des vidéos qui, selon lui, montraient des frappes d’artillerie et des bombardements ciblant des membres des deux unités : le Corps des volontaires russes et la Légion de la liberté de la Russie.

Ces vidéos n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Ils comprenaient une frappe aérienne sur un bâtiment qui semblait ressembler à l’avant-poste frontalier de Grayvoron, où les milices avaient mis en ligne une vidéo montrant un garde-frontière russe allongé dans une mare de sang.

Les membres de ces unités ont déclaré que leur campagne se poursuivait et ont démenti les affirmations russes selon lesquelles il en aurait tué des dizaines. Une vidéo publiée par le Corps des volontaires russes montrait des combattants à bord d’un véhicule blindé dans ce qu’il appelait un « petit, mais déjà [liberated] partie de notre patrie ». Un autre les a montrés en train de tirer des obus de mortier depuis un endroit qu’ils prétendaient être à l’intérieur de la Russie.

Les combats ont commencé lundi. Les Russes ont publié des vidéos d’hélicoptères lançant des fusées éclairantes au-dessus d’une ville, tandis que les médias ukrainiens ont publié une vidéo de drone montrant de la fumée s’élevant d’un village après un bombardement. De telles scènes sont devenues omniprésentes dans les villes ukrainiennes attaquées par la Russie, mais sont rares du côté russe de la frontière.

Le raid transfrontalier a été considéré par certains comme une opération de « mise en forme » potentielle destinée à détourner l’attention de la Russie sur le champ de bataille avant une contre-offensive ukrainienne anticipée.

Bien que l’Ukraine ait nié tout lien avec les unités, elles sont basées sur le territoire ukrainien et semblent être équipées de véhicules militaires fabriqués aux États-Unis, y compris des Humvees et ce qui ressemble à des véhicules anti-mines International Maxxpro 1224. Les États-Unis ont déclaré en 2022 qu’ils livreraient plusieurs centaines de véhicules de ce type à l’armée ukrainienne.

À Washington, des responsables ont mis en doute les affirmations selon lesquelles des armes fournies par les États-Unis avaient été utilisées.

« Je dirai que nous sommes sceptiques en ce moment sur la véracité de ces rapports. En tant que principe plus général, comme nous l’avons dit et je crois l’avoir dit hier, nous n’encourageons ni ne permettons les frappes à l’intérieur de la Russie, et nous l’avons dit clairement. Mais comme nous l’avons également dit, c’est à l’Ukraine de décider comment mener cette guerre », a déclaré le porte-parole du département d’Etat, Matthew Miller.

Des membres des unités anti-Kremlin, qui comprennent des combattants anti-Poutine liés à l’extrême droite russe, avaient posté des vidéos d’eux-mêmes disant que la frontière était « fendue » et affirmant avoir détourné un véhicule blindé de transport de troupes russe.

Des estimations conservatrices évaluent le nombre de combattants de la milice à 80, tandis que certains blogueurs militaires russes proches du ministère de la Défense ont déclaré que ce nombre pourrait atteindre 500.

L’utilisation des Russes contre le Kremlin, qui, selon les services de renseignement militaires ukrainiens, pourrait créer un « couloir défensif » pour empêcher les bombardements à travers la frontière, a été directement comparée par les responsables ukrainiens à l’utilisation par la Russie de « petits hommes verts », ou de soldats non marqués, au cours de son l’annexion de la Crimée et le début de la guerre dans le Donbass.

Belgorod : la région russe entraînée dans la guerre de Poutine contre l’Ukraine En savoir plus

Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré mardi que l’attaque avait suscité une « profonde inquiétude » et signifiait que la Russie devait poursuivre sa guerre en Ukraine. Lors d’une cérémonie de remise de prix à Moscou, Poutine a déclaré que la Russie « vivait des moments difficiles » tout en appelant à une « consolidation nationale » autour de l’effort de guerre.

Un rapport des services de renseignement britanniques a déclaré mardi : « La Russie est confrontée à une menace sécuritaire multi-domaines de plus en plus grave dans ses régions frontalières, avec des pertes d’avions de combat, des attaques à l’engin explosif improvisé sur les voies ferrées et maintenant une action partisane directe. La Russie utilisera presque certainement ces incidents pour étayer le récit officiel selon lequel elle est la victime de la guerre.

Mykhailo Podolyak, un conseiller du gouvernement ukrainien, a déclaré : « Sérieusement, il est temps pour le régime russe de réfléchir à la réalité objective : plus tôt vous quitterez tous les territoires de l’Ukraine, moins la Russie finira par être catastrophique.

Les détails du raid et le nombre de victimes ont continué d’émerger mardi soir. Le journal Kommersant a rapporté qu’une base russe appelée Belgorod-22 a été bombardée, entraînant la mort de deux soldats russes. La base a été utilisée dans le passé comme installation de stockage d’ogives nucléaires. La frappe sur la base n’avait pas été signalée auparavant.

Le ministère russe de la Défense a blâmé les forces armées ukrainiennes et a déclaré que plus de 70 «combattants ukrainiens avaient été tués et quatre véhicules blindés et cinq camionnettes détruits. Le gouverneur régional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré qu’un civil avait été tué par « les forces armées ukrainiennes ».

Des drones ont également frappé des bâtiments administratifs locaux utilisés par le service de sécurité russe du FSB et le ministère de l’Intérieur, ainsi qu’un point de contrôle douanier, lundi soir. Le chef adjoint du district frontalier de Grayvoron aurait été blessé lors d’un bombardement.

Gladkov a déclaré mardi soir que Belgorod avait subi une nouvelle attaque d’un drone qui a largué un engin explosif et endommagé une voiture. Plus tard, il a dit qu’un deuxième drone avait été abattu.

Des centaines d’habitants de Belgorod ont été évacués de leurs maisons lundi et placés dans des logements temporaires après le déclenchement des combats. Mardi, au milieu des combats incessants, le gouverneur a averti les gens de ne pas rentrer chez eux.