L’Occident a assuré un résultat anti-russe lors du vote de l’ONU en utilisant la “terreur diplomatique”, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov

Moscou a critiqué la décision de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) d’adopter une résolution sur la non-reconnaissance des référendums organisés dans les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et dans les régions de Zaporozhye et de Kherson sur l’adhésion à la Fédération de Russie.

S’adressant jeudi à la Première chaîne russe, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé les nations occidentales de recourir à la terreur diplomatique et de « tordre les bras des pays en développement et les menacer entraînera toutes sortes de châtiments », afin de les amener à voter pour adopter la résolution.

«Ce n’est que par un chantage et des menaces non déguisés qu’ils ont réussi à garantir le résultat. Nous comprenons tous parfaitement. Et les déclarations des Américains selon lesquelles ils ne persuadent personne, et que chacun vote par lui-même, sont un mensonge. Et ils le savent aussi », Lavrov a insisté.

La déclaration du ministre intervient après que l’Assemblée a tenu une session extraordinaire d’urgence le 12 octobre pour voter la reconnaissance des référendums comme nuls et non avenus. 143 des 193 membres de l’ONU ont voté en faveur de la résolution. Cinq États, dont la Russie, ont voté contre et 45 se sont abstenus ou n’ont pas voté.

Avant le vote, le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, Vassily Nebenzia, a qualifié la résolution de “Document provocateur” plein de “L’affreux double standard que l’Occident s’aventure à imposer.” Il a poursuivi en suggérant que l’adoption de cette résolution pourrait saper tout effort diplomatique potentiel pour résoudre le conflit militaire en cours entre la Russie et l’Ukraine.

Nebenzia a également condamné la décision prise lundi par le président de l’Assemblée générale des Nations unies, Csaba Korosi, de tenir un vote ouvert sur la résolution, rejetant la demande de la Russie d’utiliser le scrutin secret. Korosi “non seulement a privé les États membres de la possibilité de voter au scrutin secret, sans coercition, mais a également donné aux maîtres chanteurs plus de temps pour leurs manipulations”, a déclaré le diplomate russe, qui avait précédemment soutenu que, pour de nombreux pays, il “peut être difficile” exprimer publiquement son point de vue

Il a également noté qu’un certain nombre de représentants nationaux de la “Sud global” lui ont personnellement avoué avoir fait l’objet d’un chantage économique et de menaces directes de la part d’Américains et d’Européens pour soutenir la résolution de l’ONU.

Avant de lancer son opération militaire en Ukraine en février, la Russie a reconnu la souveraineté des républiques populaires de Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL), arguant que Kiev n’avait pas réussi à représenter et à protéger les personnes qui y vivaient. Les résidents de deux autres régions, Kherson et Zaporozhye, ont également voté à de larges majorités lors de référendums publics pour déclarer l’indépendance et rejoindre la Russie. Le président Vladimir Poutine a signé le 5 octobre des traités d’unification avec les quatre nouvelles régions russes.