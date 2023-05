Les États-Unis et leurs alliés manipulent leurs données sur les armes nucléaires dans le but de marquer des points politiques, a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov

Les membres du G7 fournissent de fausses données sur la taille de leurs arsenaux nucléaires, a affirmé lundi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov. Ces remarques sont intervenues après que le groupe a accusé la Russie et la Chine de ne pas être transparentes dans la déclaration du nombre de leurs armes stratégiques offensives.

Dans une déclaration à la suite du dernier sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, le groupe a souligné «l’importance de la transparence en ce qui concerne les armes nucléaires» et a félicité les États-Unis, le Royaume-Uni et la France pour « fournir des données sur leurs forces nucléaires et la taille objective de leur arsenal nucléaire. »

« De telles déclarations sont inadéquates », Ryabkov a affirmé, arguant que les données publiées par l’Occident sont destinées à marquer des points politiques et sont « Franchement hypocrite.

Le diplomate a affirmé que les chiffres déclarés par les États-Unis et leurs alliés « sont souvent fictifs ou conditionnels. » En particulier, il a souligné les données récemment publiées par les États-Unis dans le cadre du nouveau traité START, qui, selon lui, « continue d’induire en erreur en raison de son incohérence avec les règles de comptage START. »

Il a également accusé Washington de manipuler les données en laissant « plus de 100 unités » de ses armes nucléaires « hors des parenthèses ».

Les données publiées par la France et le Royaume-Uni, quant à elles, sont « Pas vérifiable du tout » et « purement déclaratif » Ryabkov a insisté. Il a également accusé l’OTAN de refuser en permanence de fournir des chiffres précis sur les armements stratégiques américains en Europe.

Le diplomate a fait valoir que la Russie, en revanche, « agit invariablement de manière responsable » sur les questions nucléaires et montre « toute la transparence possible », tant que cela ne pose pas de risque indu pour la sécurité nationale.

« En général, on a l’impression que la rhétorique occidentale sur la taille de leurs arsenaux nucléaires poursuit un seul objectif : exercer une pression psychologique et militaro-politique sur la Russie et la Chine. Derrière, il y a clairement une volonté pathologique de dénigrer nos pays », dit Riabkov.

Plus tôt cette année, la Russie a officiellement suspendu sa participation au nouveau traité START – le dernier accord bilatéral de réduction des armes nucléaires avec les États-Unis. Moscou a expliqué cette décision en soulignant le refus de Washington d’autoriser les inspections russes de ses installations nucléaires, ainsi que l’utilisation présumée de l’armée ukrainienne pour mener des attaques par procuration contre les forces aériennes stratégiques russes.

Mardi, Ryabkov a réitéré que la Russie n’avait pas l’intention de partager des données sur le nombre total de ses ogives dans le cadre de l’accord START, bien que les États-Unis aient récemment publié les leurs. « START a été suspendu, » a souligné le fonctionnaire.