Mosconi Cup 2022: Niels Feijen attend des feux d’artifice d’Earl ‘The Pearl’ Strickland à Las Vegas | Nouvelles du billard

Earl Strickland est de retour ! La légende de la piscine revient à l’action de la Coupe Mosconi pour l’équipe américaine et vous pouvez regarder toute l’action en direct sur Sky Sports

“The Terminator” Niels Feijen s’attend à ce que la légende vétéran de la piscine Earl Strickland illumine Las Vegas alors que “The Pearl” revient en mode compétition pour l’équipe américaine à la Mosconi Cup 2022.

Strickland, 61 ans, ne pensait pas qu’il serait à nouveau choisi après avoir raté le tournoi de l’année dernière à Alexandra Palace après avoir été contraint de se retirer en raison d’une trace de contact positive de Covid-19 lors de son vol vers Londres.

Ce fut un crève-cœur pour Strickland qui a remporté le plus grand nombre de titres de la Coupe Mosconi avec neuf et partira à la recherche d’un 10e historique alors que les États-Unis cherchent à regagner la couronne pour la première fois depuis 2019.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rappelez-vous ceci? Strickland a fait une figure inconsolable après avoir perdu 7-2 contre Eklent Kaci aux World Pool Masters en 2019, mais ce n’était pas seulement le résultat dont il était mécontent… Rappelez-vous ceci? Strickland a fait une figure inconsolable après avoir perdu 7-2 contre Eklent Kaci aux World Pool Masters en 2019, mais ce n’était pas seulement le résultat dont il était mécontent…

Strickland est une icône de la piscine qui a combattu certains des plus grands noms de la légende du snooker Ronnie O’Sullivan en 1996 pour devenir MVP en 2005 alors que les États-Unis battaient l’Europe 11-6.

Le Néerlandais Feijen, huit fois vainqueur de l’épreuve, a déclaré Sports du ciel: “Ce qui est arrivé l’année dernière à Strickland était déchirant. Il a été retiré du tournoi et il a dû rester dans son hôtel pendant 10 jours.

“C’était horrible pour lui, donc pour lui, revenir dans l’équipe est formidable et c’est formidable pour l’événement. C’est aussi formidable pour le public de Vegas qui a désespérément besoin de se placer derrière l’équipe locale.

“Je me souviens de l’une de mes dernières fois où j’ai joué aux États-Unis et c’était assez tapageur, donc si vous ne vous sentez pas bien, cela peut vous atteindre. J’espère que pour l’événement, ils s’y mettront vraiment et espérons que l’équipe américaine pourra faire c’est un concours serré.

“La foule sera prête, pompée et en mission pour être là dès le premier bal le premier jour plutôt que lorsqu’elle sera devant, car cela peut faire toute la différence.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’équipe européenne a soulevé la Coupe Mosconi après avoir battu les États-Unis 11-6 pour aller de l’avant dans les victoires globales L’équipe européenne a soulevé la Coupe Mosconi après avoir battu les États-Unis 11-6 pour aller de l’avant dans les victoires globales

Le capitaine Jeremy Jones a opté pour Strickland pour rejoindre son côté de Shane Van Boening, Skyler Woodward, Oscar Dominguez et Tyler Styer avec ‘The Pearl’ pour se venger.

“Bien sûr, c’est une rédemption pour Earl parce qu’il était prêt l’année dernière. Il jouait beaucoup au billard avec Van Boening mais je pense qu’il a désespérément envie de faire un spectacle – même à son âge”, a déclaré Feijen.

“Les ballons ne savent pas quel âge vous avez parce que vous êtes engagé et motivé, donc je pense qu’il veut prouver un point. Il est toujours capable de concourir à ce niveau élevé et de marquer des points importants pour l’équipe.”

L’incroyable éthique de travail d’Earl…

Jayson Shaw a partagé un appartement avec Earl Strickland

L’as européen Shaw a récemment révélé au podcast “The Golden Break” à quoi ressemblait la vie avec Strickland lorsqu’ils partageaient un appartement, divulguant certaines de ses célèbres discussions de motivation.

Feijen a expliqué que le dévouement de Strickland se démarque le plus avec des histoires selon lesquelles l’Américain courrait six miles, puis ferait 1 000 redressements assis et pompes, puis irait s’entraîner avant de repartir pour une autre course.

Il a dit: “Si vous parlez d’éthique de travail, alors je pense que cela a vraiment déteint sur Jayson. Il a eu une bien meilleure période de sa vie après avoir partagé un appartement avec Earl. Peu importe ce qui se passe si vous voyez un gars qui s’est engagé et travailler si dur, ça va déteindre sur vous.”

Strickland pourrait bien être une balle courbe tactique pour l’équipe européenne, mais Feijen croit fermement que le vétéran peut toujours le mélanger avec les meilleurs du monde.

“Si vous êtes toujours en forme, si vos yeux sont bons, si vos nerfs sont bons, tout est question d’engagement et d’avoir faim”, a déclaré l’ancien champion du monde de 9 balles. “Regardez les joueurs de snooker Mark Williams, Ronnie O’Sullivan et John Higgins – ces gars sont une source d’inspiration.”

Les organisateurs devraient-ils ramener des joueuses ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Kelly Fisher espère que les organisateurs pourront apporter un peu plus de “va-va-voom” à la Coupe Mosconi à l’avenir en permettant aux femmes de concourir à nouveau Kelly Fisher espère que les organisateurs pourront apporter un peu plus de “va-va-voom” à la Coupe Mosconi à l’avenir en permettant aux femmes de concourir à nouveau

La première Coupe Mosconi a eu lieu au Rollerbowl de Romford, en 1994, avec une équipe au format huit, composée de six hommes et deux femmes.

Feijen admet “au niveau du niveau” qu’il n’aurait rien contre en 2022, mais admet : “En tant que joueur masculin, si vous vous battez pour une place dans le classement et que vous investissez 30 000 £ par an pour voyager à beaucoup de tournois – cela réduit leurs chances, mais il y a du pour et du contre des deux côtés.

“Les femmes jouent assez bien pour marquer des points sur les hommes, donc je n’ai rien contre ça.”

Qui remportera la Mosconi Cup ?

‘The Terminator’ Niels Feijen soutient Team Europe pour en faire trois d’affilée

“L’Europe est la grande favorite”, a déclaré Feijen. “En tant que fan de sport et fan de piscine, j’espère que ça va fermer après deux jours et que les choses pourraient alors devenir intéressantes.”

Vous pouvez regarder la Coupe Mosconi 2022 du 30 novembre au 3 décembre au Bally’s Las Vegas où l’équipe américaine de Jeremy Jones cherchera à empêcher l’équipe européenne d’Alex Lely d’en faire un triplé de titres – en direct sur Sky Sports.

L’équipe européenne est en tête de l’événement transatlantique annuel de billard à 9 balles 14-13 avant l’événement de cette année.