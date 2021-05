Morven Christie de The Bay révèle qu’elle a été victime d’intimidation par une co-star masculine pendant des mois de tournage qui ont «  détruit la confiance  »

L’acteur de THE Bay, Morven Christie, a déclenché un polar du showbiz après avoir révélé qu’elle avait été victime d’intimidation par un co-star masculin pendant un mois de tournage dans une émission différente.

L’interprète populaire – qui a joué le sergent-détective Lisa Armstrong dans la série dramatique policière d’ITV – a révélé que les incidents avaient eu lieu sur le plateau il y a cinq ans et avaient eu un impact énorme sur elle.

L'actrice de Bay, Morven Christie, a affirmé avoir été victime d'intimidation par un co-star masculin lors d'un tournage de plusieurs mois.

Maintenant, l’industrie du divertissement spécule sur l’identité de M. Guilty Morven, 39 ans, a jusqu’à présent refusé de nommer.

Hier soir, un agent du showbiz du nord de l’Angleterre nous a dit: «C’est comme un jeu de showbiz de Cluedo.

«Morven a joué dans certaines des plus grandes émissions télévisées de ces dernières années, alors tout le monde spécule qu’une grande star est le coupable.

«Mais cela pourrait aussi être un acteur de soutien moins connu qui faisait de sa vie une misère. Elle est très courageuse de s’exprimer.

L'actrice du sergent-détective Lisa Armstrong n'a pas nommé l'intimidateur présumé en question

Morven, d'origine écossaise, a déclaré que l'incident d'intimidation signalé avait « détruit » sa confiance en elle

Le favori de Bay s’est prononcé à la suite d’une foule d’allégations graves contre le lauréat du prix BAFTA, Noel Clarke.

Morven, d’origine écossaise, a déclaré au magazine Showbiz Industry Variété: «Il incombe à la victime de signaler la situation, et l’objectif après cela est de protéger la production légalement, plutôt que de rendre des comptes aux auteurs, qui continuent de prospérer.»

Elle a allégué qu’elle avait été victime d’intimidation sur le plateau où elle avait été ciblée par un co-star masculin.

«J’ai personnellement vécu cela jusqu’au niveau de la direction des diffuseurs et l’impact est toujours avec moi cinq ans plus tard. Cela a détruit ma confiance », a-t-elle déclaré.

Morven a déclaré franchement que « l'impact est toujours avec moi cinq ans plus tard »

Elle a ajouté: «Cela ressemble à une raquette de protection pour les hommes puissants. Ce ne sont pas des secrets. Personne n’est surpris. Ma plus grande déception est qu’ils sont acceptés, dissimulés, excusés, protégés et – dans plus de cas que de simples [Noel Clarke] – récompensé. «

BAFTA a été critiqué pour avoir remis à Clarke le prix de sa contribution exceptionnelle au cinéma britannique alors qu’il avait été mis au courant des allégations par le biais de courriels anonymes deux semaines avant la cérémonie en avril.

L’institution caritative – qui n’a pas reçu d’allégations de première main directement – a attendu encore deux semaines, après que la première série d’allégations ait été publiée au moyen d’entretiens officiels dans The Guardian le 29 avril, pour annuler sa récompense et le retirer de son adhésion . »

«Je croyais au post #MeToo des BAFTA et au travail incroyable qu’ils ont accompli autour de l’inclusion», a ajouté Morven.

La star d'ITV s'est prononcée à la suite d'une foule d'allégations de séries contre le lauréat du prix BAFTA Noel Clarke

Morven a clairement indiqué que l'intimidation de plusieurs mois ne s'était pas produite à The Bay, sur la photo





«Ce changement m’a déplacé dans mon âme, alors cela m’a brisé le cœur. Ma réaction immédiate a été que je voulais rendre mon adhésion.

Samantha Lawrence, directrice générale du producteur de Made in Chelsea, Monkey Kingdom, dit qu’il doit y avoir «une politique de tolérance zéro» vis-à-vis du harcèlement et de l’intimidation, mais l’industrie est coincée dans le passé.

«Il y a encore des comportements de la vieille école qui ont été appris, et nous devons donc continuer à pousser ces barrières», a-t-elle déclaré à Variety.

«Si le comportement est mauvais, alors nous devons faire quelque chose à ce sujet et nous devons cesser de nous inquiéter de ‘et si nous perdons cette émission?’ ou « cette personne sera p *** ed off. » «