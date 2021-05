«  Morve de mer  »: une substance épaisse et visqueuse sévit dans la mer de Marmara en Turquie

Comme le Guardian et de nombreux organes d’information turcs l’ont rapporté, les niveaux élevés d’azote et de phosphore dans la mer de Marmara conduisent à une explosion des populations de phytoplancton qui rejettent la «morve de mer». Bien que le mucus lui-même ne soit pas nécessairement nocif, il peut devenir un hôte de micro-organismes toxiques et de bactéries dangereuses telles que E. coli. Et quand il forme une couche qui recouvre la surface de l’eau, il peut déclencher une chaîne d’événements nocifs, empêchant les poissons de respirer, provoquant des morts massives, ce qui à son tour entraîne une chute des niveaux d’oxygène qui étouffent d’autres formes de poissons vie.