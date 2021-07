Mortuary Tales explore des questions inconfortables sur la mort

« Mortuary Tales » de Kashif Mashaikh est un roman intense et poignant sur les leçons que l’on peut tirer de la mort. C’est un commentaire foudroyant et sans faille sur la douleur, l’amour, la culpabilité et le remords. Il y a neuf histoires qui composent le livre, racontées par Jeevanram, un entrepreneur de pompes funèbres.

Diplômé de l’Université de Mumbai avec des années d’expérience en tant que journaliste, le premier roman de Mashaikh raconte l’histoire du croque-mort, Jeevanram, qui a travaillé de nuit à la morgue d’un hôpital de Mumbai. Il a un penchant pour raconter des histoires et en a la chance lorsqu’il est rejoint par un apprenti au coucher du soleil de sa carrière.

Plongeant dans le ventre troublant de Mumbai, il refait surface avec des histoires étranges qui jettent la ville dans une lueur séduisante et teintée d’horreur alors que la célébrité, le pouvoir, le glamour et la mort se croisent. Le livre parle non seulement de la pègre, mais aussi d’histoires de personnes souvent ignorées. Les histoires passent de macabres et horribles à optimistes et apaisantes. Les histoires dépeignent la lumière et les ténèbres de chacune de nos vies.

Alors que Jeevanram aime raconter ces histoires, son apprenti a peur d’affronter ses peurs. Il est mal à l’aise avec la mort et la maladie malgré son travail dans un hôpital. Cependant, à travers les neuf histoires sombres que Jeevanram lui raconte, le jeune homme commence à comprendre le but de la vie, de la mort, de l’amour, de la perte, de la culpabilité et de tout le reste.

S’inspirant des modèles narratifs de ‘Vikram-Betaal’ et des ‘Arabian Nights’, ‘Mortuary Tales’ est rempli d’histoires de la peur de la mort et de la destruction, et des nombreux fantômes que l’esprit peut évoquer. Jeevanram se démarque comme un personnage convaincant avec ses nombreuses histoires. Sa sagesse est à égalité avec n’importe quel génie. Il laisse à son apprenti et à ses lecteurs un appétit pour plus d’histoires.

Tous les personnages du livre semblent très réels. Leurs défauts sont ceux des êtres humains normaux. Par exemple, « The Lookalike » est le septième chapitre du livre et montre la vie de Richa Roy qui est sur le point de se suicider. L’histoire de Richa est celle de la découverte de soi et de l’amour de

toi-même. C’est l’une des lectures les plus légères. Mais son caractère brut et son honnêteté perçoivent et saisissent le lecteur.

De nombreuses histoires courtes dans le livre vous laissent deviner la suite, en particulier la première histoire, « Paranoïa », qui parle d’Aman Malhotra qui pense que ses voisins, les Falerios, sont des vampires assoiffés de sang. Malhotra est un acteur en difficulté qui a abandonné la lutte après une

liste des refus. La nature paranoïaque de Malhotra est ce qui raconte le reste de l’histoire. Son intérêt amoureux, Shalini, n’est pas non plus sauvé d’Aman, car sa paranoïa prend le dessus. Ce fut l’une des meilleures lectures car elle laissait un message simple à la fin que si vous apprenez à faire face

vos peurs sans être submergé, vous finirez par trouver la force de surmonter les situations les plus difficiles.

Je pense que les scènes d’horreur sont bien écrites avec des détails et des images plus fins qui laissent le lecteur effrayé pour sa vie. Ceci est bien illustré dans la nature sanglante de ‘Pest Control’, évoque toutes nos pires craintes alors que Rajan Tiwari, le propriétaire de A-ONE Exterminators, l’agence de lutte antiparasitaire numéro un à Mumbai, est suivi d’un gecko vert après qu’il commet un péché. Le gecko le suit comme sa mauvaise conscience et cela le consume à la fin. L’histoire est fascinante et ahurissante, sortie d’un cauchemar que personne ne veut être vrai. C’est effrayant et a une fin inattendue.

Certaines histoires en revanche vous laissent mélancolique et triste. La nature sombre de la « Figure paternelle », traite des relations que nous entretenons avec nos pères, nous fait réfléchir sur leurs propres relations. Le protagoniste se souvient de souvenirs avec son père alors qu’il a un

début précoce d’Alzehemiers. Cette histoire est particulièrement réconfortante car elle traite d’émotions compliquées de perte et de séparation.

Le premier roman de Mashaikh laisse le lecteur en redemande. Sa narration passionnée et sa profonde compréhension de la psyché humaine méritent des éloges. Je le recommande à tous les lecteurs passionnés qui aiment la fiction et les thrillers. Je donnerais au livre une note de 9 sur 10.

Ce livre n’est peut-être pas votre lecture pour vous détourner de votre pandémie, mais aborde des questions profondément inconfortables sur la mort et le sens de la vie.

