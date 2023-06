Morts redoutées, au moins 200 blessés dans un accident ferroviaire en Inde: responsables, médias

Se précipiter sur le site d’Odisha. Mes prières pour le prompt rétablissement des blessés et mes condoléances aux familles endeuillées.

Des équipes de secours mobilisées depuis Bhubaneswar et Kolkata. NDRF, gouvernement de l’État. les équipes et l’armée de l’air se sont également mobilisées.

Prendra toutes les mains nécessaires pour les opérations de sauvetage.

– Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) 2 juin 2023