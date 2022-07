Morton’s défend Brett Kavanaugh et se fait troller avec de fausses réservations

Viens juste dehors, Brett ! Personne ne vous sautera dessus !

Brett Kavanaugh a un nouvel endroit pour se cacher des conséquences de son décisions fascistes en tant que juge de la Cour suprême. Newsweek rapporte qu’un DC Morton’s Steakhouse a fustigé des militants pro-choix pour avoir manifesté devant la porte d’entrée après le vote de Kavanaugh pour annuler Roe contre Wade en juin. Après que le restaurant ait défendu agressivement son “droit de se rassembler et de dîner”, des milliers de personnes l’ont suivi avec de fausses réservations.

Des militants associés à ShutDown DC se sont réunis pour faire entendre leur voix mercredi soir. Au lieu de le dire avec sa poitrine ou du moins face aux personnes dont il était prêt à détruire la vie, Kavanaugh s’est glissé par la porte arrière. Les services secrets ont gardé l’oignon avide de bière tout le temps, mais nous savons que les MAGAts sont allergiques à toute responsabilité. Un autre groupe, Our Rights DC, aurait également fait camper des manifestants chez Kavanaugh.

Cela porte la fragilité blanche à un nouveau niveau ! Kavanaugh et ses marionnettistes conservateurs pensent que c’est bien de supporter harcèlement, agression et même meurtre pour des procédures médicales vitales, mais ne peut pas gérer les signes de protestation.

“L’honorable juge de la Cour suprême Kavanaugh et tous nos autres clients du restaurant ont été indûment harcelés par des manifestants indisciplinés alors qu’ils dînaient dans notre restaurant Morton’s”, a écrit un représentant de Morton’s dans une déclaration à Politico. «La politique, quel que soit votre camp ou vos opinions, ne devrait pas bafouer la liberté en jeu du droit de se rassembler et de dîner. Il y a un temps et un lieu pour tout. Déranger le dîner de tous nos clients était un acte d’égoïsme et un manque de décence.

Morton a-t-il vraiment utilisé la « décence » pour défendre le droit de Kavanaugh à un steak ? Ses plans de dîner sont-ils plus sacrés que des millions de personnes qu’il a dépouillées de leurs droits humains à autonomie corporelle et soins de santé vitaux?

Brett s’est ironiquement plaint du droit de chaque Américain à la vie privée après avoir littéralement décidé qu’une telle chose n’existait pas. Le renversement de Roe contre Wade ouvre la porte à une surveillance plus invasive et sanction pénale, même pour ceux qui ont subi une fausse couche ou d’autres complications mortelles.

Après la réponse de Morton en léchage de bottes à une manifestation pacifique, Internet est passé à la vitesse supérieure. Bien sûr, les conservateurs se sont précipités pour faire leurs propres plans de dîner au steakhouse surestimé. Les partisans pro-choix dégoûtés les ont battus à leur propre jeu en faisant la même chose avec des milliers de fausses réservations.

“Un de mes followers vient de m’envoyer en DM une capture d’écran de sa confirmation pour une fête de 8 ce soir[.] J’ai l’impression qu’il y aura beaucoup de Morton vides ce week-end… », a écrit un utilisateur de Twitter avec une capture d’écran maintenant supprimée d’une confirmation de réservation.

Depuis que Brett et ses collègues ont déclaré une saison ouverte sur le droit de vote, le contrôle des armes à feu, la vie privée et les droits reproductifs, le le temps des discours civils est révolu. Le Congrès n’a pas perdu de temps à passer un nouveau projet de loi pour aider les juges à se cacher du peuple américain mais n’a toujours pas levé le petit doigt pour empêcher les enfants d’être abattus à l’école.

ShutDown DC et d’autres groupes d’activistes recherchent des conseils sur toute observation de Kavanaugh et de ses collègues juges conservateurs pour des manifestations plus pacifiques. Si à l’assaut du Capitole et menaçant de tuer des politiciens ne mérite qu’une tape sur la main, Alito, Gorsuchet Clarence “Oncle” Thomas peut gérer le chahut public